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"Оккупантам и Киев нужен": экссотрудник СБУ рассказал, на какие четыре области "положила глаз" РФ

Когда российские войска будут измотаны, любая контратака со стороны Украины на их флангах приведет к поражению оккупантов.

сегодня, 11:45
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Клименко Елена

Российские войска не прекращают свои агрессивные намерения и продолжают продвигаться вперед на фронте. Бывший заместитель главы СБУ и генерал-майор в запасе Виктор Ягун в интервью сайту "Главред" поделился своими прогнозами о возможности наступления россиян на Днепропетровскую область.

"Оккупантам и Киев нужен": экссотрудник СБУ рассказал, на какие четыре области "положила глаз" РФ

Война в Украине. Фото: 24 Канал

Он отметил, что армия РФ не учитывает собственные потери, поэтому они могут попытаться продвинуться не только на Днепропетровщину, но даже добраться до Ужгорода в течение нескольких десятилетий. Также экс-сотрудник СБУ подчеркнул, что главная цель оккупантов — достичь административных границ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Их план не ограничивается этим, поскольку они стремятся захватить и Киев. А Львов они уже передали полякам", — добавил Ягун.

По его словам, россияне продолжают давление на Украину, несмотря на большие потери среди своих сил и не собираются останавливаться. При этом Ягун сравнил ситуацию со Второй мировой войной, отметив, что даже тогда Россия осторожно подходила к наступательным операциям, останавливая их для накопления резервов. Однако нынешняя ситуация, продолжил он, выглядит абсурдной, поскольку россияне не корректируют свои стратегии и продолжают наступление, невзирая на значительные потери.

Ягун считает, что, когда российские войска будут истощены, любая контратака со стороны Украины на их флангах приведет к поражению оккупантов.

"Если мы обойдем их силы и атакуем с тыла, попытки россиян захватить территории завершатся так же, как это произошло в Херсоне и Харькове. Тогда вся их наступающая операция, продолжающаяся более года, завершится крахом", — подытожил Виктор Ягун.

Портал "Комментарии" писал, что партнеры из Соединенных Штатов подняли вопрос мобилизации в Украине мужчин 18 лет. Это совершенно неприемлемо, потому что само понятие совершеннолетний в США рассматривается с 21 года, а украинские 18 являются советским атавизмом, отметил военный Мирослав Гай.



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Источник: https://glavred.net/ukraine/okkupantam-i-kiev-nuzhen-mayor-nazval-chetyre-oblasti-kotorye-hochet-zahvatit-rf-10630781.html

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