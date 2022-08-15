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Оккупантам денег не платят и "танки мрут": еще один перехват ГУР

Оккупанты по документам служат в Москве

сегодня, 20:19
Автор:

Лиля Воробьева
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В настоящее время находящийся в Харьковском регионе военнослужащий России в перехваченном телефонном диалоге рассказал, что, как свидетельствуют его документы, он находится в своей стране – считается, как стрелок-гранатометчик Ямпольского полка в городе Москва. Об этом сообщили представители ГУР Минобороны, обнародовав данные перехваченных разговоров захватчиков.

Оккупантам денег не платят и "танки мрут": еще один перехват ГУР

Российские оккупанты жалуются на свое руководство (фото из открытых источников)

Захватчик еще поведал о недосчитанных выплатах. Вспоминая этот факт, он подчеркнул, что обсуждать такую информацию вне полка запрещено.

"Деньги мне тоже не платят. Я за два месяца получил 80 тысяч, а должно уже 400 быть", — жаловался он.

Еще российский оккупант рассказал о том, как они наступали в последний раз, после этого боя с представителей личного состава этой части осталась жива только их третья часть.

"Танков уже не хватает. Танки у меня мрут... Из 30 человек осталось 11", — рассказывал кафир.

Еще у российского военнослужащего были претензии к собственному руководству.

"Начальство такое кончено, блеять, нас еб*шат даже свои. Арта х*ярит, прям бывает по нам. Я не думал, что после Чечни мне вот это. Это не война — это кончено все. Я говорю, это последний раз, когда я за армию подписался", — подытожил захватчик России.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что супруги боевиков "Л/ДНР" массово пишут письма Путину. Женщины возмущаются, что их мужчины оккупанты массово начали брать в свою армию под полномасштабное вторжение в Украину, однако после того, как попавшие в плен Москва не собирается включать их в списки на обмен. В основном под мобилизацию подпадают люди рабочих специальностей: шахтеры, строители, сантехники и т.д.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=605346871120097
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