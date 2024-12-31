Оккупант придет еще сильнее: от чего предостерег украинцев командир «Азова»

Сегодня украинское и мировое медиапространство пропитано уверенностью, что в 2025 году война в Украине завершится. Но, как считает командир 12 бригады специального назначения "Азов" Денис Прокопенко, это убеждение вредит как фронту, так и тылу.

Денис Прокопенко

Оно дает призрачную иллюзию, успокаивает и расслабляет в ситуации, когда расслабиться означает потерять государство и независимость. Если прогнозы не оправдают себя, наше общество будет ждать тяжелое разочарование, которое ударит по обороноспособности страны. Этого ни в коем случае нельзя допускать", – считает Прокопенко.

К тому же, говорит он, любые гарантии безопасности, которые может получить Украина, не означают, что украинцы смогут переложить ответственность за оборону страны на плечи других. У нас уже есть печально известный пример Будапештского меморандума, который усыпил украинское общество, убедив в том, что безопасность наших границ обеспечат подписи на бумаге, добавил командир "Азова".

"Но даже если боевые действия в 2025 году прекратятся, война никуда не исчезнет. Она будет смотреть на нас глазами наших погибших собратьев, напоминать о себе развалинами украинских городов, будет рядом в слезах сотен тысяч украинских семей, которые потеряли дороже всего. И она будет дышать в спину самим фактом существования на наших границах врага, который никогда не откажется от намерения оккупировать Украину", – отметил Прокопенко.

А это, по его мнению, означает, что у нас не будет другого выбора, кроме как продолжать реформировать армию, наращивать свой ВПК и готовиться. Потому что в следующий раз оккупант придет еще сильнее и подготовленнее, подытожил командир "Азова".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , завершится ли война в 2025 году.



