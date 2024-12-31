Оккупант придет еще сильнее: от чего предостерег украинцев командир «Азова»

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Ткачик Олеся
Сегодня украинское и мировое медиапространство пропитано уверенностью, что в 2025 году война в Украине завершится. Но, как считает командир 12 бригады специального назначения "Азов" Денис Прокопенко, это убеждение вредит как фронту, так и тылу.
Денис Прокопенко
К тому же, говорит он, любые гарантии безопасности, которые может получить Украина, не означают, что украинцы смогут переложить ответственность за оборону страны на плечи других. У нас уже есть печально известный пример Будапештского меморандума, который усыпил украинское общество, убедив в том, что безопасность наших границ обеспечат подписи на бумаге, добавил командир "Азова".
А это, по его мнению, означает, что у нас не будет другого выбора, кроме как продолжать реформировать армию, наращивать свой ВПК и готовиться. Потому что в следующий раз оккупант придет еще сильнее и подготовленнее, подытожил командир "Азова".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , завершится ли война в 2025 году.
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