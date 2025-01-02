Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой подвел итоги 2024 года. Речь шла о ситуации на фронте и успехах украинской армии.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Зеленский в интервью украинским телеканалам определил самым главным срыв планов Кремля по оккупации украинских городов.

“Одна из самых главных, если брать да, осень, зима 2024 года – это срыв трех операций РФ по оккупации Харькова, Сум и Запорожья. И я считаю, что здесь молодцы, прежде всего воины, все молодцы, государство, это прошло в 2024 году, и этот срыв произошел, и это украинские города и украинские люди. Я хотел прежде всего поблагодарить людей, которые в этих городах. Они прошли серьезное испытание”, – отметил Зеленский.

Напомним, что для срыва планов врага по наступлению на оккупации востока Украины была введена Курская операция.

Однако в США, как писал портал "Комментарии", прогнозируют, что Украина потеряет контроль над оккупированными территориями Курской области уже через несколько месяцев.

По данным американских чиновников, на слова которых опирается издание, украинские войска уже испытывают недостаток живой силы и неопределенность будущего потока помощи от США и других союзников. В то же время в Курской области они вынуждены противостоять не только россиянам, но и примерно 12 тысячам северокорейских военных. Как предполагают собеседники Bloomberg, в случае более согласованных усилий Москвы для вытеснения украинцев ВСУ смогут удерживать российские территории только до весны, прежде чем они будут вынуждены отступить или рисковать попасть в окружение.