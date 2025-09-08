Недавно российские войска совершили продвижение к северу от Харькова, продвинувшись к Волчанскому нефтеэкстракционному заводу, сообщается в отчете Института изучения войны (ISW). Согласно геолокационным данным от 7 сентября, россияне захватили часть территории на западе города, в том числе близ Волчанска.

Наступление армии РФ. Фото: УНИАН

"6 и 7 сентября российские силы атаковали северо-восточнее Харькова, приближаясь к Волчанску и Синельникову. Одним из российских блоггеров было заявлено, что украинские войска провели контратаку в Волчанске", — говорится в отчете.

Аналитики отметили, что россияне в этом направлении пытаются вытеснить украинские войска от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову, фактически достигая досягаемости для артиллерийского огня.

Военный эксперт Иван Ступак считает, что до тех пор пока у россиян есть возможности для наступления, они продолжат свои действия, полагаясь на человеческие ресурсы и экономическую стабильность. Он не ожидает подписания мирного соглашения в ближайшие 2-3 месяца.

Согласно заявлениям главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Покровское направление остается одним из самых напряженных на фронте. В последнюю неделю украинские военные отразили около 350 атак россиян, и на этот участок были опрокинуты опытные подразделения противника, изменившие тактику.

Российские оккупанты также пытаются перерезать логистические пути и окружить Покровскую агломерацию.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не намерена поддерживать распад Украины, а наоборот стремится к ее будущему развитию.