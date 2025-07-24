На оккупированной территории ухудшается ситуация в коммунальной сфере – возникли серьезные проблемы с поставкой воды. Не справляются коммунальщики и с уборкой придомовых территорий. А оккупационные власти дали жителям циничный совет.

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что оккупанты в Донецке под видом "возрождения субботников" перекладывают работу коммунальных служб на жильцов домов. Отмечают, что глава оккупированной россиянами Донецкой области Денис Пушилин дал циничный совет жителям Донецка. Тем, кто недоволен состоянием подъездов, придомовых территорий и т.п., рекомендует "в полной мере приобщаться к решению коммунальных проблем".

Он также признал, что в Донецке критически не хватает ни дворников, ни коммунальных работников. Это привело к критическому накоплению проблем коммунального хозяйства. Так, как отмечают в ЦПД, оккупанты заставляют самих жильцов делать ремонты в подъездах, обустраивать придомовые территории и выполнять другие работы.

"По сути, Пушилин признал, что за более чем 10 лет российской оккупации власти так называемой "ДНР" оказались неспособны не только обеспечить людям водоснабжения, но и вообще поддерживать коммунальную инфраструктуру. И теперь все эти проблемы просто перекладываются на плечи жильцов домов", — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что России планируют пересмотреть государственный бюджет — деньги на войну будут брать из социальной сферы. От решения пострадают граждане, ведь власти РФ планируют сократить льготные программы.