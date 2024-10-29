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Огромные разрушения, есть погибшие: подробности ночного удара РФ по Харькову

Подтверждена гибель минимум четырех человек

сегодня, 06:55
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Кравцев Сергей

В ночь на 29 октября российские оккупанты нанесли удар по Основянскому району Харькова, погибли четыре человека. Как передает портал "Комментарии", информацию у себя в Telegram подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. 

Огромные разрушения, есть погибшие: подробности ночного удара РФ по Харькову

Удар по Харькову. Фото: из открытых источников

Мэр Харькова отметил, удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 получили различные степени повреждений.

Спасатели продолжают вести работы по разбору завалов, чтобы выявить возможных пострадавших.

Отметим, перед этим российские войска вечером 28 октября атаковали центр Харькова управляемыми авиационными бомбами. На месте прилета возник пожар, повреждено здание Госпрома и медучреждение, пока известно о 9 пострадавших.

“Попадание зафиксировано в административное здание. Разрушены несколько этажей. Всего есть сотни поврежденных окон в админзданиях, областной больнице и жилых домах. Известно о шести пострадавших — они в легком и среднем состояниях. Тяжелых нет”, — отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Впоследствии стало известно, что по предварительным данным правоохранителей, оккупанты ударили ФАБ-500.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что есть повреждения у медучреждения в Харькове. В одном из отделений областной больницы выбило окна.

Пациенты ранения не получили, однако есть порезы стеклом у одной из медработниц.

Омбудсман Дмитрий Лубинец подтвердил, что россияне ударили по зданию Госпрома, которое является памятником архитектуры и находится под охраной ЮНЕСКО.

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Источник: https://t.me/ihor_terekhov/1859
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