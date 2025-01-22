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Огромные проблемы: военный рассказал об изменениях на Кураховском направлении

Украинский военный считает, что у россиян есть проблемы с бронетехникой на фронте.

сегодня, 15:20
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Автор:
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Slava Kot

Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" рассказал, как изменилась ситуация на фронте на Кураховском направлении. По его словам, у россиян сегодня "огромные проблемы" с бронетехникой.

Огромные проблемы: военный рассказал об изменениях на Кураховском направлении

Украинские военные. Фото: AP, Andriy Andriyenko

Украинский военный в Telegram рассказал о ситуации, которую наблюдал на фронте полгода назад на Кураховском направлении.

"Еще в конце августа — начале сентября 2024 года на этом направлении были такие недели когда не было ни дня, чтобы п*дары не штурмовали позиции с применением бронетехники, день был не день, если на позиции Сил обороны не идет колонна брони — то было нормой", — указывает военный.

По словам офицера, теперь наблюдается другая ситуация – россияне практически не используют бронетехнику.

"Сейчас просто резкий контраст — за последние тридцать дней, по крайней мере, мои ребята, не заметили ни одной единицы бронетехники, тупо ни одной. Идут или пешком, или мотоциклами, или жигули. С броней у них огромные проблемы, заводы, по моему мнению, не спасают положение даже при том, что они штампуют новые образцы, ведь работают наверняка в большей степени на накопление ресурсов", — пишет лейтенант.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полковник Иван Якубец прогнозирует тревожную ситуацию на фронте. По его словам, продолжая воевать как сейчас, Украина будет сдавать свои города. Полковник считает, что из-за нехватки военных в ВСУ армия РФ снова возьмет населенные пункты в кольцо и оккупирует новые территории.

Также "Комментарии" писали о том, что может кардинально изменить ситуацию на фронте и положить конец войне уже в 2025 году.





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Источник: https://t.me/officer_alex33/4750
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