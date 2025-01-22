Огромные проблемы: военный рассказал об изменениях на Кураховском направлении

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Slava Kot
Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" рассказал, как изменилась ситуация на фронте на Кураховском направлении. По его словам, у россиян сегодня "огромные проблемы" с бронетехникой.
Украинские военные. Фото: AP, Andriy Andriyenko
Украинский военный в Telegram рассказал о ситуации, которую наблюдал на фронте полгода назад на Кураховском направлении.
По словам офицера, теперь наблюдается другая ситуация – россияне практически не используют бронетехнику.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полковник Иван Якубец прогнозирует тревожную ситуацию на фронте. По его словам, продолжая воевать как сейчас, Украина будет сдавать свои города. Полковник считает, что из-за нехватки военных в ВСУ армия РФ снова возьмет населенные пункты в кольцо и оккупирует новые территории.
Также "Комментарии" писали о том, что может кардинально изменить ситуацию на фронте и положить конец войне уже в 2025 году.
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