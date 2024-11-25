Огромные потери россиян в Курской области: новые данные Генштаба

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Slava Kot
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Анатолий Баргилевич обнародовал информацию о значительных потерях российской армии на Курском направлении. По его словам, российские потери в этом регионе значительно превышают потери украинских сил и потери армии РФ на территории Украины.
Бои в Курской области. Фото: hromadske
Анатолий Баргилевич в эфире телемарафона заявил об огромных потерях России в Курской области.
Кроме того, в интервью "Главкому" Баргилевич рассказал, что в Курской области Россия собрала 50 тысяч военных. По его словам, по состоянию на ноябрь 2024 года, то есть за три месяца боев, потери российских военных в Курской области составляют около 21 тысячи человек. Из них 8 тысяч ликвидировано и более 700 взято в плен. Кроме того, украинские силы уничтожили более 1000 единиц военной техники.
Баргилевич также подтвердил, что на стороне России в боях участвует около 11 тысяч действующих под прикрытием северокорейских военных. Солдаты переодеты в гражданскую одежду и имеют ложные документы, имитирующие гражданство жителей Дальнего Востока РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о потерях Украины и России в военной технике в Курской области за 100 дней боев.
Также "Комментарии" писали, что Южная Корея обновила данные о численности войск КНДР в Курской области.
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