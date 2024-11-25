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Огромные потери россиян в Курской области: новые данные Генштаба

Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях личного состава армии России в Курской области.

сегодня, 09:55
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Автор:
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Slava Kot

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Анатолий Баргилевич обнародовал информацию о значительных потерях российской армии на Курском направлении. По его словам, российские потери в этом регионе значительно превышают потери украинских сил и потери армии РФ на территории Украины.

Огромные потери россиян в Курской области: новые данные Генштаба

Бои в Курской области. Фото: hromadske

Анатолий Баргилевич в эфире телемарафона заявил об огромных потерях России в Курской области.

"Со счетом один к шести, один к семи, больше потерь у противника. Это колоссальные потери", – отметил начальник Генштаба ВСУ.

Кроме того, в интервью "Главкому" Баргилевич рассказал, что в Курской области Россия собрала 50 тысяч военных. По его словам, по состоянию на ноябрь 2024 года, то есть за три месяца боев, потери российских военных в Курской области составляют около 21 тысячи человек. Из них 8 тысяч ликвидировано и более 700 взято в плен. Кроме того, украинские силы уничтожили более 1000 единиц военной техники.

"Для них это принципиальный вопрос, Курская область. Там продолжаются интенсивные бои. По сравнению с другими направлениями на Курщине довольно тяжелые бои. Все понимают, что там воюет не просто пехота, а элитная российская пехота, десантники. Но мы там позиции держим. Мы ведем маневренные бои, удерживая ту территорию и, поверьте, достаточно успешно", — рассказал Баргилевич о причинах таких потерь РФ в этом направлении.

Баргилевич также подтвердил, что на стороне России в боях участвует около 11 тысяч действующих под прикрытием северокорейских военных. Солдаты переодеты в гражданскую одежду и имеют ложные документы, имитирующие гражданство жителей Дальнего Востока РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о потерях Украины и России в военной технике в Курской области за 100 дней боев.

Также "Комментарии" писали, что Южная Корея обновила данные о численности войск КНДР в Курской области.



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