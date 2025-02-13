Огромная воронка среди города: оккупанты ударили по областному центру

Сегодня, 13 февраля утром враг нанес авиационный удар по областному центру Сумщины, применив беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сумской областной военной администрации.

Последствия обстрела Сум. Фото: ОВА

БПЛА были направлены в частный жилищный сектор, по мирным людям. Последствия атаки россиян уточняются.

Также ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Зноб-Новгородская громады.

▪ Великописаревская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию общины.

▪ Хотинская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов).

▪ Краснопольская громада: совершен удар FPV дроном (1 взрыв).

▪ Новослободская громада: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).

▪ Юнаковская громада: зафиксирован удар FPV дроном (2 взрыва).

▪ Зноб-новгородская громада: враг ударил из артиллерии (2 взрыва).

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупационное Минобороны РФ опубликовало видео с примечанием "срочно", на которых якобы видны "удары украинских войск из беспилотников и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ с целью срыва плановой ротации на Запорожской атомной электростанции 12 февраля.

"В 12 часов 55 минут в связи с артиллерийским обстрелом со стороны Украины и невозможностью обеспечить безопасность прибывающих экспертов МАГАТЭ было принято решение вернуть рабочую группу Минобороны России, в 12 часов 56 минут российская колонна начала движение в обратном направлении.

В 13 часов 5 минут при въезде в Васильевку (44 км южный Запорожье) российская колонна в очередной раз подверглась атакам четырех FPV-дронов. Всего противник оказал 12 влияний по колонне машин рабочей группы Минобороны России, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ (4 артиллерийских, 3 минометных, 5 FPV-дронов)", – заявляют в оккупационном ведомстве.

Отмечается, что в результате обстрелов и влияний FPV-дронов повреждения получили автомобили рабочей группы Минобороны России. Стоит отметить, что на видео вообще не понятно, кто наносит удары по автомобилям и по какому виду вооружения ведется обстрел.