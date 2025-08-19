Огромная катастрофа уже неизбежна: новый шокирующий прогноз Арестовича после встречи Трампа и Зеленского

Накануне в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. В целом, стороны были удовлетворены результатами переговоров, к которым присоединились и европейские лидеры. Однако все может быть не столь оптимистично.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что встреча в Белом доме – это процесс сброса ответственности за поражение Украины на европейцев.

"Трамп собрал "лидеров Европы" и объяснил, кто теперь отвечает за договоренности, за мир или продолжение войны со всеми последствиями. Трамп имеет полный успех и согласие с Путиным. Он заявил лидерам Европы, что им осталось только это принять. Борьба Европы с Путиным "не на жизнь, а на смерть" выглядит так: Украина воюет, Трамп за это платит, они говорят правильные слова поддержки. Если все идет хорошо – это благодаря могущественным европейцам. Если все идет плохо – виноваты все, кроме них”, — объяснил Арестович.

Пока, как отметил он, европейцам нечем отвечать, к тому же отвечать они не хотят. По его словам, продолжение войны без американской помощи или при значительном ее сокращении приведет к усилению мобилизации, ухудшению условий на фронте. При этом обстрелы энергетической инфраструктуры, скорее всего, продолжатся, и по словам Арестовича, через год украинцы будут сидеть без света или вынуждены будут выехать из Украины.

Бывший советник рассказал, что Украина идет по пути Южного Вьетнама, и в конце ее ждет огромная катастрофа. Арестович отметил, что все фразы уже прозвучали: "Это не наша война", "Мы прекращаем финансирование войны", "Не будет соглашения — помощь Украине будет остановлена". Он вспомнил фотографии американских вертолетов, за которые цеплялись вьетнамцы, желавшие покинуть страну.

"Что-то похоже ожидает профессиональных украинцев и батальонных, которые требовали ломать идентичность своих сограждан в рамках проекта страны Анти-Россия, а также воевать за это. И все, кто сегодня пишет о поддержке любимого президента, разделяют ответственность за последствия этой катастрофы. А сама Украина никуда не денется". Личный крах ждет тех, кто его понимал и эксплуатировал, подменяя понятие по пользе или глупости”, — убежден Арестович.

