Огромная катастрофа уже неизбежна: новый шокирующий прогноз Арестовича после встречи Трампа и Зеленского

Кречмаровская Наталия
Накануне в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. В целом, стороны были удовлетворены результатами переговоров, к которым присоединились и европейские лидеры. Однако все может быть не столь оптимистично.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что встреча в Белом доме – это процесс сброса ответственности за поражение Украины на европейцев.
Пока, как отметил он, европейцам нечем отвечать, к тому же отвечать они не хотят. По его словам, продолжение войны без американской помощи или при значительном ее сокращении приведет к усилению мобилизации, ухудшению условий на фронте. При этом обстрелы энергетической инфраструктуры, скорее всего, продолжатся, и по словам Арестовича, через год украинцы будут сидеть без света или вынуждены будут выехать из Украины.
Бывший советник рассказал, что Украина идет по пути Южного Вьетнама, и в конце ее ждет огромная катастрофа. Арестович отметил, что все фразы уже прозвучали: "Это не наша война", "Мы прекращаем финансирование войны", "Не будет соглашения — помощь Украине будет остановлена". Он вспомнил фотографии американских вертолетов, за которые цеплялись вьетнамцы, желавшие покинуть страну.
