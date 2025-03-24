Огромная безработица: Украине нужно будет завозить более 400 тысяч трудовых мигрантов в год

В Украине сейчас наблюдается масштабная структурная безработица, заявил руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, страна потребует ежегодного привлечения более 400 тысяч трудовых мигрантов.

Безработица в Украине (фото из открытых источников)

"Имеем огромную структурную безработицу. То есть при наличии двух миллионов фактически безработных в Украине наблюдается острый дефицит рабочих специальностей: станочников, слесарей, инженерно-технических работников, конструкторов", – пояснил он.

В то же время, Пендзин отметил, что на рынке труда существует значительный избыток специалистов в сферах экономики, права и журналистики.

"То есть при достаточно большом количестве формально безработных людей у нас с вами огромная структурная безработица. Например, водителей грузовых автомобилей вы не найдете. При чем, ситуация настолько сложна, что украинские демографы прямым текстом еще в 2024 году сказали, что для того, чтобы сбалансировать украинский рынок труда, нам надо каждый год завозить".

Напомним, что "Комментарии" писали о уровне безработицы в Украине. По итогам 2024 года средний уровень безработицы уменьшился до 14,3%. Об этом говорится в отчете Центра экономической стратегии.

Интересно, что в 2023 году уровень безработицы составил 17,4%, в 2022 – 18,5%.

"Рынок труда оставался неравномерным: вакансий было много, но безработица все еще оставалась высокой, что свидетельствует о наличии структурной безработицы. Нехватка рабочей силы стала одной из ключевых проблем бизнеса", — говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что дефицит кадров обострил конкуренцию между работодателями, что стимулировало рост реальных зарплат даже по сравнению с довоенным периодом.