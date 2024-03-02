Офис президента лепит из Сырского селфи-персонажа и дискредитирует его перед военными

Как сообщил Роман Доник, одно из базовых правил армейской штабной культуры предусматривает, что никогда нельзя критиковать, налагать взыскание или наказывать своих подчиненных в присутствии их подчиненных. Такие действия, подчеркнул эксперт, унижают офицеров, а также уничтожают авторитет командира и подрывают доверие к командному звену. Тем более, не принято перекладывать публично ответственность на своих подчиненных в присутствии их подчиненных.

Александр Сырский

Это никто никогда из кадровых офицеров не делает. Это база",

– написал в Фейсбуке Доник.

Также он добавил, что никто из руководителей, министров и командующих сам не пишет посты в Facebook на официальных страницах. При этом он подчеркнул, что то, что элементарно и базово для кадрового военного, скорее всего, неизвестно СММнику или пиарщику, назначаемому гражданскими людьми. То есть люди, разрабатывающие информационную стратегию нового Главнокомандующего Александра Сырского, не знают базовых принципов.

"Господа медийщики ОП, не надо делать из главнокомандующего ВСУ "свадебного генерала". Не надо писать то, что никогда не напишут настоящие офицеры, то, что деморализует армию. Не надо уничтожать доверие и поддержку ВСУ, превращая высшую должность в селфи персонажа. Александр Сырский сейчас самый главный военный. Не надо делать из него что-то другое нелепым пиаром, который годится для шоуменов, но разрушает базовые принципы армии",

– заявил Доник.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что на официальной странице Александра Сырского в Фейсбуке появилась информация, что некоторые бригады не могут удержать оборону из-за недостаточной квалификации командиров и штабов.



