Офис президента лепит из Сырского селфи-персонажа и дискредитирует его перед военными

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Как сообщил Роман Доник, одно из базовых правил армейской штабной культуры предусматривает, что никогда нельзя критиковать, налагать взыскание или наказывать своих подчиненных в присутствии их подчиненных. Такие действия, подчеркнул эксперт, унижают офицеров, а также уничтожают авторитет командира и подрывают доверие к командному звену. Тем более, не принято перекладывать публично ответственность на своих подчиненных в присутствии их подчиненных.
Александр Сырский
Также он добавил, что никто из руководителей, министров и командующих сам не пишет посты в Facebook на официальных страницах. При этом он подчеркнул, что то, что элементарно и базово для кадрового военного, скорее всего, неизвестно СММнику или пиарщику, назначаемому гражданскими людьми. То есть люди, разрабатывающие информационную стратегию нового Главнокомандующего Александра Сырского, не знают базовых принципов.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что на официальной странице Александра Сырского в Фейсбуке появилась информация, что некоторые бригады не могут удержать оборону из-за недостаточной квалификации командиров и штабов.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 17:11
Боже юдейців, на скільки ж ви огидні! Все це пихате нацистське бандерівське неподобство корумпованих юдейців, відбувається в тій країні яку ви не змогли збудувати, а тільки змогли розікрасти. Якби країна з самого початку стала на шлях розвитку вона би уникла цих кошерних конфліктів якими оточена. Або, в найгіршому випадку - ворожому нападу, люди по-справжньому були б зайняті захистом країни, а ні чварами обрізаних. Це неймовірно, але Світ тільки виграє від програшу обрізаних. Це ж наскільки треба було зганьбити світовий устрій щоб чекати Трампа Орбана Фіцо Лула Рамафоса ..., як рятівників!