Сегодня состоялся девятый этап обмена, о котором договорено в Стамбуле. Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Официально: состоялся обмен пленными – кого удалось вернуть домой

"Можем уже говорить о деталях – за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей. Для тысячи семей это радость снова обнять своих близких. Благодарю всех, кто над этим работал", – подчеркнул глава государства.

По данным Координационного штаба по обращению с военнопленными, среди освобожденных сегодня — военнослужащие ВСУ, в частности из подразделений ДШУ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

Кроме представителей солдатского и сержантского состава, удалось освободить и офицеров.

Часть освобожденных воинов попали в плен во время обороны Мариуполя и провели в неволе более 3 лет.

Возвращается из плена последний из Защитников острова Змеиный – боец Государственной пограничной службы Украины.

Самому младшему освобожденному Защитнику исполнилось 27 лет, самому старшему – 66 лет.

В целом на родную землю возвращены украинцы, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском, Черниговском направлениях.

Освобожденные из плена Защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня провели переговоры между Украиной и Россией – о чем договорились.