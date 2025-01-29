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Офицер рассказал о стратегическом замысле россиян: что задумал враг

Россияне продвигаются в районе Великой Новоселки и уже имеют «стратегический замысел», который рассекретили в ВСУ

сегодня, 13:24
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Ткачик Олеся

Российские оккупанты продолжают попытки продвижения в районе Великой Новоселки в Донецкой области, однако это стоит им значительных потерь, заявил в эфире Freedom офицер ВСУ Сергей Цехоцкий.

Офицер рассказал о стратегическом замысле россиян: что задумал враг

Оккупанты

По его словам, враг несет большие потери, хотя пытается реализовать масштабные стратегические планы, в частности взятие украинских сил в кольцо. Впрочем, из-за высокой интенсивности потерь темпы их продвижения остаются очень медленными.

“Они реально удобряют наши земли своими телами… Лучше бы мы что-нибудь другое вложили в нашу землю, но имеем то, что имеем. Мы видим их большие стратегические планы, большой охват в кольцо, которое они наверняка должны в планах сделать. Но, учитывая это количество уничтоженных россиян ежесуточно, скажем, сроки продвижения на этих маленьких участках — нужно еще много времени, чтобы им выполнить эти задачи", — сказал офицер.

Он также отметил, что, несмотря на значительные потери, российские войска нельзя назвать неподготовленными. Они активно перенимают опыт сил обороны Украины, в частности в создании подразделений, которые используют беспилотные системы.

“Если враг идет к нам с оружием, соответственно, он будет получать по зубам больше и больше. Все делается для того, чтобы усилить нашу оборону", – подчеркнул Цехоцкий.

Он также подчеркнул, что командование ВСУ уделяет особое внимание ситуации в Покровском направлении, где украинские силы могут изменить ход войны. Однако офицер воздержался от конкретных прогнозов, отметив, что планы сил обороны будут озвучены по результатам боевых действий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские войска, вероятно, завершают стабилизационные мероприятия в Великой Новоселке Донецкой области, готовясь к дальнейшему наступлению. Ожидается, что во время весенне-летней кампании армия РФ постарается полностью захватить Донецкую область.




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Источник: https://uatv.ua/uk/realno-udobryuyut-nashi-zemli-svoyimy-tilamy-pro-tsinu-prosuvannya-rosijskyh-okupantiv-na-donechchyni-rozpoviv-ofitser/
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