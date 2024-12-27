В ВСУ необходимо создать дивизии, чтобы за провалы можно было привлечь к ответственности генералов, которые ставят нереалистичные задачи, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

ВСУ нуждается в реформировании. Фото из открытых источников

"Сегодня система такова, что задачи сверху ставятся, но виновных потом невозможно найти. Самый высокий уровень виновного за все, что происходит на фронте — командир бригады", — отметил Максим Жорин.

Офицер ВСУ выразил надежду, что наконец-то хотя бы в тестовом режиме создадут дивизии.

"Есть ряд бригад, которые давно готовы работать в таком формате. Так можно будет дать больший участок ответственности, а дивизия могла бы самостоятельно себя обеспечивать, усиливать, принимать свои кадровые решения. А не терять время в попытках собрать все приданные подразделения вместе, а потом еще и отвечать за все ошибки", — сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ захватила село Украинка на южном фасе фронта возле города Покровск Донецкой области, сообщает Deep State. По информации паблика, на Покровском направлении россияне также продвинулись в районе Песчаного, Даченского, Лысовки, Нововасиловки и Новоелизаветовки. Кроме того, сообщается, что на Кураховском направлении враг продвинулся в Курахово и в районе Солнцевки.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ближних боях военные из Северной Кореи достаточно смелы и "заточены" на выполнение задачи даже ценой смерти, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". По словам офицера ВСУ, солдат КНДР можно сравнить с работами, которые не понимают, куда идут и какова их цель. "Они запрограммированы на одноразовую задачу, которую им прописали в коде разработчики. Где-то даже смелее россиян. Как видите, в плен пока не взяли ни одного, что является лишним доказательством моих слов", — добавил он.