Кроме преимущества российских захватчиков в технике, снарядах и людях, что является очевидной проблемой для украинской армии, у Сил обороны немало менее очевидных проблем, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

У ВСУ есть неочевидные проблемы. Фото из открытых источников

"Преимущество врага в технике, людях, боеприпасах – это для нас очевидные проблемы. Но есть еще менее очевидные проблемы, однако не менее важные", — подчеркнул Максим Жорин.

Среди менее очевидных проблем ВСУ военный назвал генералов, обладающих огромными полномочиями, но не имеющих необходимой квалификации для управления боями в современной войне.

"Генералы, с которыми давно надо попрощаться, — вот одна из неочевидных проблем. Такие генералы ставят абсолютно неадекватные задачи, потому что понятия не имеют о том, как их выполнять, и не владеют современными методами ведения боевых действий", — рассказал майор ВСУ.

Он отметил, что "такие не все генералы, есть много хороших генералов, которые учатся, совершенствуются и понимают, что делают".

"Все остальные генералы войску критически необходимо избавиться", — добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одиозная нардеп Марьяна Безуглая, которая прославилась своими выпадами в сторону Главнокомандующего Сирского и Генштаба, прокомментировала новые назначения генералов на руководящие должности в ВСУ. "Генерала Луценко уволили с должности командующего ОТГ "Донецк". Это касается обороны всего Покровского и Кураховского направлений, включая защиту Покровска, а также противодействия наступлению россиян на Запорожье и Днепр. Теперь руководить будет генерал Тарнавский. Он не относится к новому поколению, но имеет опыт успешных Харьковской и Херсонской наступательных операций, а также провального южного контрнаступления 2023 года", — сообщила она.