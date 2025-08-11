logo

Одно решение Зеленского легализует Путина: назван впечатляющий сценарий
Одно решение Зеленского легализует Путина: назван впечатляющий сценарий

Валерий Чалый убежден, что Зеленскому не следует ехать на Аляску во избежание содействия легализации военного преступника Путина.

11 августа 2025, 15:35
Автор:
Клименко Елена

Встреча президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске вряд ли станет переломной для Украины и, вероятнее всего, послужит исключительно личным интересам двух лидеров. Такое мнение выразил председатель правления Украинского кризисного медиацентра и посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый, в эфире Украинского радио.

Одно решение Зеленского легализует Путина: назван впечатляющий сценарий

Фото: из открытых источников

  Отвечая на вопрос о возможном давлении союзников США с целью заставить Украину уступить территории, он четко заявил:

"Наш президент на это ответил. Для Украины невозможны уступки по территориям"".

  В то же время Чалый добавил, что в теории обмены территориями между государствами возможны, но только по четко определенным правилам, например, если речь идет об обмене частями сел, через которые проходит граница.

Дипломат подчеркнул, что в настоящее время Украине не следует поддерживать имитацию переговорного процесса. Он выразил мнение, что участие президента Зеленского в саммите на Аляске, где встретятся Трамп и Путин, будет только способствовать легализации российского диктатора:

"Не такой уровень украинской субъектности, которая завоевана нашими Вооруженными силами ценой жизней, чтобы наш президент бегал на подтанцовках. Украина имеет субъектность, и было бы хорошо, чтобы представитель президента публично заявил, что все это инсинуации и что президент не собирается никуда ехать, пока мы не будем понимать, что есть комплексное решение по гарантии".

Чалый убежден, что переговоры еще не готовы и прогнозирует, что саммит завершится лишь "двусторонними интересами, даже какими-то личными, Путина и Трампа". Он отметил, что изменения возможны при условии изменения позиции Китая, оказывающего влияние на Россию, а также отметил необходимость укреплять позиции Украины, в частности, путем дальних ударов по территории РФ.

"Дальные удары наших беспилотников продолжаются — и это правильно. Нам нужны дальние ракеты, и поверьте — 50-100 украинских баллистических ракет в сторону Москвы серьезно изменили бы переговорную позицию. Даже в тех условиях, о которых мы говорим", — подытожил Валерий Чалый.

Как уже писали "Комментарии", Встреча Трампа и Путина на Аляске станет настоящим испытанием для России и только положит начало новой динамике в отношениях, считает советник главы Офиса Президента Украины Сергей Лещенко.



