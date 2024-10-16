Одним представлением плана победы все не закончилось: с кем Зеленский провел двухчасовой разговор

Президент Владимир Зеленский после представления плана победы в Верховной Раде провел совещание с парламентариями. Оно длилось два часа. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Презентация плана победы в украинском парламенте — это одна из частей. Потому что после этого президент собрался с руководством парламента, с руководством всех фракций и групп и около 2 часов подробно мы обсудили, что мы понимаем под понятием единства, и там были все вопросы. Каждый из представителей фракций, групп имел возможность поставить вопрос президенту Украины. И что самое важно, мы завершили тремя фундаментальными выводами", — заявил Руслан Стефанчук.

По его словам, первое заключение – план победы поступил в Верховную Раду, второе — парламент приступит к реализации плана. Третье — в Верховной Раде нарабатывают общее видение того, как украинский парламент и политические силы будут интегрированы в реализацию плана.

Стефанчук сообщил, что Рада будет готовить пакет документов, необходимых для реализации пунктов плана. Также парламент проработает план дипломатического взаимодействия. Приоритетом будут Конгресс США, Европарламент, парламенты "Большой семерки".

"То есть это комплексный подход, который сегодня предложил парламент. И вместе единогласно все лидеры фракций и групп поддержали все эти позиции на встрече с президентом Украины", — добавил спикер.

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