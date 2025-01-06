Одна из ключевых целей РФ: какой город Путин дал команду взять в окружение

Недавно было зафиксировано активизацию российских войск к востоку от Покровска. Это может говорить о том, что командование РФ по-прежнему рассматривает окружение Покровска как одну из своих ключевых стратегических целей в этом районе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

5 января российский военкор заявил, что войска РФ, начиная с 29 декабря активизировали наступательные операции к востоку от Покровска. Аналитики в свою очередь начали отслеживать сообщения о возобновлении российской активности в этом районе еще 27 декабря.

ISW пишет, что недавние российские наступления в районе Воздвиженки и Елизаветовки, а также заявления о том, что российские силы продвигаются дальше на север в направлении в Водяного-Другого и Барановки, указывает на следующее. Войска РФ могут формировать выступ, который они намерены использовать для окружения Покровска с северо-востока.

"Сообщается, что подразделения российской 41-й САА перегруппировывались и восстанавливались в этом районе в течение нескольких месяцев, и (военный эксперт Константин – ред.) Машовец оценил в конце декабря 2024 года, что российское военное командование готовилось активировать подразделения 41-й САА к востоку и северо-востоку от Покровска", — говорится в сообщении.

Ранее в ISW оценивали, что войскам РФ придется предпринять значительные и быстрые продвижения в направлении Новоэкономического (северо-восток от Покровска) или в направлении Мирнограда (восток от Покровска) и в него, если россияне намерены в ближайшие будущем окружить Покровск как с северо-востока, так и с юго-запада.

Подводя итог аналитики пишут, что российское военное командование может оценить, что продвижение через поля и небольшие поселения вдоль линии Воздвиженка-Елизаветовка-Мирное-Разино будет более легким путем продвижения, чем попытка прорвался через более городские и хорошо защищенные поселения населенных пунктов Новоэкономическое и Мирноград, которые ближе к Покровску.

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