Один визит к терапевту – и вы уже в реестре: новый закон изменил все

Верховная Рада 17 июня приняла новый закон, позволяющий автоматически передавать медицинские данные украинцев из больниц в военные реестры. Речь идет о законопроекте №12066.

Иллюстративное фото военного билета — 24 канал

Теперь, если человек проходит медицинское освидетельствование в обычной больнице, данные о его состоянии здоровья могут передавать в систему Министерства обороны. Это нужно, чтобы определить, пригодна ли она к военной службе. Информация будет попадать в специальный реестр "Оберег" — базы всех призывников, военнообязанных и резервистов.



Этот обмен будет происходить автоматически через электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). То есть никуда дополнительно уходить не надо. Если врач уже внес информацию в систему, она попадет в военный реестр без участия пациента.



Как пояснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, благодаря этим изменениям можно будет избежать лишних очередей в ТЦК. Например, если результаты осмотра показывают, что человек непригоден к службе, он вообще не должен идти в военкомат.

Процедура будет максимально простой:

• сначала пациенту поступит SMS с номером медицинского заключения (пригодный или непригодный);



• далее — сообщение в приложении "Резерв" о том, что военно-врачебная комиссия пройдена.

Только в случаях, когда нужна дополнительная проверка или что-то непонятно, человека могут вызвать на осмотр ВЛК (военно-врачебной комиссии).



Ранее такие действия были запрещены из-за закона о здравоохранении, который не разрешал передавать медицинскую информацию третьим сторонам. Но теперь из этого закона убрали этот запрет исключительно для целей обороны.

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