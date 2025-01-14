Один техник на все подразделение: в Украине заявили об уничтожении Воздушных сил

В соцсетях опубликовали обращения военных техников 114 бригады тактической авиации, которых якобы должны перевести в пехотные подразделения. Военные призывают не делать этого, потому что некому будет обслуживать авиатехнику.

Боевой самолет Украины

В частности, такое сообщение появилось в Фейсбук-сообществе "Авиаторы", где Светлана Шмадюк, представившаяся женой авиатехника, рассказала о деталях скандального решения.

"В части ПС пришли телеграммы о выделение людей в пехоту, были и раньше телеграммы, но сейчас практически всех забирают техников, механиков и специалистов! По информации, что мне известна, остается один техник на подразделение — это крах Воздушных Сил, развал воинских частей", — заявила женщина.

Она не понимает, кого дальше будут забирать в пехоту – едва ли не летчиков.

"Уничтожают наших военных, специалистов, которые делают все, чтобы летящие ракеты были вовремя сбиты, без правильной подготовки самолета – это невозможно", — заявила Светлана Шмадюк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации нардепа Марьяны Безуглой, из Воздушных сил, согласно распоряжениям главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, интенсивно переправляют людей в пехоту.

По ее информации, в пехоту отправляют техников, механиков и других специалистов. Народный депутат заявила, что сокращают даже мобильные огневые группы и обнажают целые регионы. В то же время, по ее информации, штабы, якобы, не сокращаются, а даже тайно продолжается их расширение, чтобы заполнить офицерские должности.

Также портал "Комментарии" рассказывал , что военных противовоздушной обороны массово отправляют в пехоту, из-за нехватки бойцов. Такую информацию обнародовало издание The Guardian. Западное медиа, со ссылкой на собственные источники, отмечает, что в силах ПВО в основном остаются мужчины старше 50 лет и раненые.



