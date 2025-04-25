logo

BTC/USD

93684.84

ETH/USD

1775.12

LTC/USD

85.01

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

47.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Один из крупнейших поклонников Трампа разгромил его план по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Один из крупнейших поклонников Трампа разгромил его план по Украине

Британский политик убежден, что такой подход ничего не даст украинцам

сегодня, 12:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее демонстрировавший симпатию к Дональду Трампу, резко отреагировал на обнародованный проект мирного соглашения по Украине, представленный Республиканской партией. По данным The Guardian, Джонсон сохраняет тесные дружеские отношения с Киевом и регулярно общается с президентом Владимиром Зеленским, поэтому он не мог обойти вниманием документ, который многие считают слишком уступчивым Кремлю.

Один из крупнейших поклонников Трампа разгромил его план по Украине

Борис Джонсон. Фото: ВВС

В своей публикации в социальных сетях эксглав британского правительства поставил под сомнение логику предложений.

"Путин продолжает убивать невинных украинских граждан, а получает почти эксклюзивные льготы в мирном плане". Он обратил внимание, что за три года отважного противостояния широкомасштабному вторжению Украина фактически "не получила достойного вознаграждения за невероятные жертвы и защиту европейских ценностей", — убежден Джонсон.

Джонсон также выразил сомнение, сможет ли предложенный документ умерить Россию от новой агрессии. По его мнению, для обеспечения безопасности Киева необходимы "долговременные, надежные и щедро профинансированные" обязательства Соединенного Королевства, США и других западных партнеров.

Интересно, что раньше сам Джонсон называл Дональда Трампа тем человеком, который "может остановить войну". Однако теперь он четко дает понять: любые планы, пренебрегающие строгими гарантиями безопасности и восстановлением территориальной целостности Украины, обречены на провал.

Портал "Комментарии" писал, что Соединенные Штаты хотят признать Крым российским и спрашивают об этом Украину. Впрочем, как говорит эксперт по международным вопросам Дмитрий Шульга, многие не понимают, зачем Вашингтону разрешение Киева.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости