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Клименко Елена
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее демонстрировавший симпатию к Дональду Трампу, резко отреагировал на обнародованный проект мирного соглашения по Украине, представленный Республиканской партией. По данным The Guardian, Джонсон сохраняет тесные дружеские отношения с Киевом и регулярно общается с президентом Владимиром Зеленским, поэтому он не мог обойти вниманием документ, который многие считают слишком уступчивым Кремлю.
Борис Джонсон. Фото: ВВС
В своей публикации в социальных сетях эксглав британского правительства поставил под сомнение логику предложений.
Джонсон также выразил сомнение, сможет ли предложенный документ умерить Россию от новой агрессии. По его мнению, для обеспечения безопасности Киева необходимы "долговременные, надежные и щедро профинансированные" обязательства Соединенного Королевства, США и других западных партнеров.
Интересно, что раньше сам Джонсон называл Дональда Трампа тем человеком, который "может остановить войну". Однако теперь он четко дает понять: любые планы, пренебрегающие строгими гарантиями безопасности и восстановлением территориальной целостности Украины, обречены на провал.
Портал "Комментарии" писал, что Соединенные Штаты хотят признать Крым российским и спрашивают об этом Украину. Впрочем, как говорит эксперт по международным вопросам Дмитрий Шульга, многие не понимают, зачем Вашингтону разрешение Киева.
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