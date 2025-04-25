Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее демонстрировавший симпатию к Дональду Трампу, резко отреагировал на обнародованный проект мирного соглашения по Украине, представленный Республиканской партией. По данным The Guardian, Джонсон сохраняет тесные дружеские отношения с Киевом и регулярно общается с президентом Владимиром Зеленским, поэтому он не мог обойти вниманием документ, который многие считают слишком уступчивым Кремлю.

Борис Джонсон. Фото: ВВС

В своей публикации в социальных сетях эксглав британского правительства поставил под сомнение логику предложений.

"Путин продолжает убивать невинных украинских граждан, а получает почти эксклюзивные льготы в мирном плане". Он обратил внимание, что за три года отважного противостояния широкомасштабному вторжению Украина фактически "не получила достойного вознаграждения за невероятные жертвы и защиту европейских ценностей", — убежден Джонсон.

Джонсон также выразил сомнение, сможет ли предложенный документ умерить Россию от новой агрессии. По его мнению, для обеспечения безопасности Киева необходимы "долговременные, надежные и щедро профинансированные" обязательства Соединенного Королевства, США и других западных партнеров.

Интересно, что раньше сам Джонсон называл Дональда Трампа тем человеком, который "может остановить войну". Однако теперь он четко дает понять: любые планы, пренебрегающие строгими гарантиями безопасности и восстановлением территориальной целостности Украины, обречены на провал.

Портал "Комментарии" писал, что Соединенные Штаты хотят признать Крым российским и спрашивают об этом Украину. Впрочем, как говорит эксперт по международным вопросам Дмитрий Шульга, многие не понимают, зачем Вашингтону разрешение Киева.