Потеря независимости: известный банкир предсказал два сценария для Украины при Трампе

После резких и неправдивых высказываний президента США Дональда Трампа и переговоров США с РФ в Саудовской Аравии есть ощущение, что США кардинально поменяли подход к оценке войны в Украине. Теперь, вероятно, стране придется вести длительную войну вместо обещанного "скорого мира", потому что те условия, которые вырисовываются для Украины — неприемлемы. Кроме того, есть перспектива потери независимости, пишет 19 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на мнение украинского бизнесмена, основателя Monobank Олега Гороховского.

Гороховский неожиданно заявил, что допускает потерю Украиной независимости. Фото: Facebook / Олег Гороховский

"Становится очевидным, что вряд ли мы согласимся на их "мир". Поэтому нас, вероятно, ждет долгая война или потеря независимости. Уровень непредсказуемости увеличился до показателей февраля 2022 года. Держимся", — написал Гороховский в Telegram.

"Комментарии" писали, что Украина потратила 320 млрд долларов на ведение войны с РФ. Речь о расходах на вооружение. Из 320 миллиардов на долю иностранной военной помощи приходится 200 миллиардов, 120 миллиардов потратила сама Украина. При этом США предоставили всего 67 млрд военной помощи с начала полномасштабного вторжения, сообщил Зеленский. Также президента Украины беспокоит, что новые скандальные заявления Трампа можно расценить как новый тревожный сигнал: будто бы Россия — "жертва" в войне.

Читайте также на "Комментариях" — озвученные президентом США Дональдом Трампом 500 млрд долларов, которые Украина якобы должна компенсировать США за оказанную помощь — это "несерьезный разговор". Об этом 19 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Украинский лидер заметил, что США предоставили оружия на 67 млрд долларов за три года.

"Всего США отдельно дали нам около 67 млрд — то что мы получили оружием. И мы получили плюс 31,5 млрд — это финансовая помощь в бюджет", — сказал он.

Президент отметил, что Украине и США следует разобраться с этими данными, ведь цифры американцев не совпадают с украинскими.

"То, что Трамп говорит вернуть $500 млрд ископаемым, — это несерьезный разговор . Хотя еще раз повторяю, мы готовы к серьезному документу", — подытожил Зеленский.