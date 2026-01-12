Одесса приходит в себя после ночи ада: раскрыты шокирующие данные о масштабах повреждений

В ночь на 12 января Одесса подверглась очередной атаке со стороны российских войск. В результате удара в городе зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры и жилищного фонда. В одном из районов временно прекратилось электроснабжение. По предварительной информации, ранения получили двое мирных жителей.

Фото: 24 Канал

По словам главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, вражеский обстрел привел к разрушению важного инфраструктурного объекта. Также полностью уничтожен один частный жилой дом, еще четыре дома получили разную степень повреждений — выбиты окна, повреждены крыши и фасады.

В части Пересыпского района города зафиксировано обесточивание. Аварийные бригады энергетиков оперативно приступили к восстановительным работам. В то же время, коммунальные службы сообщают, что системы теплоснабжения, водоподачи и водоотвода работают стабильно и без сбоев.

На месте поражения сразу был развернут оперативный штаб. Жители пострадавших домов могут обратиться туда для подачи заявлений на получение компенсаций в рамках государственной программы "Восстановление", а также для помощи из городского бюджета. Для поддержки людей организован пункт обогрева, к работе присоединились международные гуманитарные организации. Работники жилищно-коммунальных служб проводят первоочередные работы – закрывают поврежденные окна и помогают с ликвидацией последствий обстрелов.

Ранее, в ночь на 31 декабря 2025 года, российские войска уже наносили массированные удары по Одесской области. Тогда под прицелом оказались жилые кварталы, логистические объекты и энергетическая инфраструктура. В одном из населенных пунктов вспыхнул пожар на складах логистической компании, а также было зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажное здание без дальнейшего возгорания или взрыва.

Портал "Комментарии" уже писал , что Киев ожидает официального приглашения от Вашингтона для продолжения мирного процесса с Россией. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил готовность украинской делегации отправиться в США сразу после получения ответного сигнала от американских партнеров. По его словам, главной целью предстоящей поездки станет согласование дальнейших шагов по завершению войны и обеспечению стабильного мира.