Среди европейских политических кругов и дипломатов растет убеждение, что Москва не намерена прекращать войну. По оценкам западных чиновников главным объектом российской стратегии остается Одесса. Один из представителей Запада отметил, что для Путина этот город имеет "историческую ценность", а его оккупация может окончательно отрезать Украину от Черного моря, пишет Financial Times.

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Визит в Киев бывших лидеров Европы, в частности Карла Бильдта и Санны Марин, лишь усугубил тревогу. В своем заявлении они подчеркнули: несмотря на несокрушимость Украины, без масштабной поддержки со стороны союзников существует реальная угроза потери новых территорий. Ситуация, по их словам, стремительно приближается к критическому пределу.

Некоторые источники в НАТО дают еще более пессимистические оценки: если военная помощь не будет резко увеличена, Украина может потерять способность к масштабному сопротивлению уже этой осенью. Вместе с тем, РФ, несмотря на потери, может сохранять наступательную активность еще в течение года.

Саммит НАТО в Гааге продемонстрировал политическую поддержку Киеву, но эксперты отмечают: реальные поставки оружия значительно весомее. Среди возможных вариантов помощи – системы Patriot и ракеты для Himars. Украинские силы ПВО нуждаются в срочном усилении, и новые комплексы стали бы решающими в обороне.

Несмотря на положительные сигналы после общения президента Зеленского с Дональдом Трампом, неопределенность остается — бывший президент США неоднократно менял свои позиции и его слова не гарантируют реальных действий.

Некоторые аналитики сохраняют сдержанный оптимизм, указывая, что РФ продвинулась менее чем на 0,3% украинской территории за последний год, а украинское преимущество в дронах тормозит масштабные наступательные операции. Однако угроза Одессе и другим городам вполне реальна.

В этой войне не раз разрушались даже самые обоснованные прогнозы. Как отметил один из западных дипломатов, даже оптимистичная улыбка нового генсека НАТО Рютте может угаснуть до конца года, если ситуация на фронте не изменится к лучшему.

Портал "Комментарии" уже писал, что российское правительство получило от Путина указание разработать план использования земель на временно оккупированных территориях Украины. Среди приоритетов – создание логистических хабов и расширение железнодорожного сообщения.