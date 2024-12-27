Очередной российский танкер парализовал движение по Босфору

Еще один танкер российского "теневого флота" потерпел поломку, парализовав движение Босфором. Турции пришлось полностью перекрывать пролив и отправлять буксир в помощь судну, у которого отказал двигатель. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО.

Танкер cordelia moon

Танкер Cordelia Moon, построенный в 2006 году, Россия использовала для перевозки нефти в обход санкций.

"Поломки танкеров, которые используют россия, демонстрируют опасную тенденцию. Это уже по меньшей мере шестой инцидент, связанный с российскими судами, вышедшими из строя за последние недели. Также два российских танкера, потерпевших крушение, повлекли за собой масштабную экологическую катастрофу в Керченском проливе", – отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российское военное судно, которое везло груз из Сирии, затонуло после взрыва. В понедельник российское грузовое судно, попавшее под санкции, подверглось взрыву машинного отделения возле Испании и затонуло, в результате чего двое членов экипажа пропали без вести.

По данным издания The Maritime Executive, примерно в 12:30 по местному времени Ursa Major направлялась к востоку в Гибралтарском проливе, когда на нем произошел взрыв в машинном отделении. Она замедлилась и отстранилась от курса, а потом принялась кренить. Данные AIS показывают, что на помощь экипажу пришел военный корабль ВМС Испании, испанское судно реагирования Clara Campoamor и судно доброго самаритянина Sparta, еще одно попавшее под санкции российское грузовое судно.

По состоянию на вечер понедельника 14 моряков были спасены, а двое считались пропавшими без вести. "Большую Медведицу" эксплуатировала дочерняя компания российской оборонной компании "Оборонлогистика", попавшая под санкции. Она была опорой российского маршрута поставки в Тартус, Сирию, древнюю базу российского флота в Восточном Средиземноморье.

Министерство финансов США включило большегрузное судно в пакет санкций в отношении Украины в мае 2022 года. После затопления "Большой Медведицы" Спарта продолжила свое путешествие на восток на низкой скорости, совершив шесть узлов и объявив своим пунктом назначения Порт-Саид, Египет.