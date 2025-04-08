Два российских оккупанта убили раненого украинского военнослужащего вблизи населенного пункта Екатериновка Донецкой области.

Враг совершил очередное преступление. Фото из открытых источников

По данным аналитического портала Deep State, бойца расстреляли военнослужащие 144-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

Ресурс сообщает, что оккупанты опубликовали кадры штурмовых действий возле этого села. На одном из моментов видео двое россиян расстреливают украинского военнослужащего с зеленым скотчем на каске. Боец, судя по кадрам, ранен и дает признаки жизни, но захватчики его убивают.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ планирует нарастить наступательный потенциал и вести активные боевые действия до поздней осени. "Это косвенное свидетельство того, какие задачи получают командиры в войсках РФ. В целом логический анализ ситуации указывает на такой сценарий, поскольку боевые действия на поле боя никоим образом не отражаются на каких-то мирных переговорах. Война продолжается по своим законам и сценариям", — сообщил военнослужащий ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что администрация Дональда Трампа планирует провести 14 июня военный парад в Вашингтоне. Таким образом, планируется отметить 79-й день рождения президента США. Сообщается, что планирование военного парада в столице США началось еще в прошлом году и было приурочено к 250-летию американской армии. Представитель армии США Дэйв Батлер сказал, что Пентагон работает с Белым домом и несколькими правительственными учреждениями над тем, чтобы "сделать празднование событием национального уровня". По информации медиа, военная колонна может растянуться почти на шесть километров – от здания Пентагона до Белого дома.