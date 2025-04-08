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Очередное преступление РФ: оккупанты расстреляли раненого бойца ВСУ

Россияне убили украинского военного, который из-за ранения не сопротивлялся

сегодня, 20:40
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Марьян Ощановский

Два российских оккупанта убили раненого украинского военнослужащего вблизи населенного пункта Екатериновка Донецкой области.

Очередное преступление РФ: оккупанты расстреляли раненого бойца ВСУ

Враг совершил очередное преступление. Фото из открытых источников

По данным аналитического портала Deep State, бойца расстреляли военнослужащие 144-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

Ресурс сообщает, что оккупанты опубликовали кадры штурмовых действий возле этого села. На одном из моментов видео двое россиян расстреливают украинского военнослужащего с зеленым скотчем на каске. Боец, судя по кадрам, ранен и дает признаки жизни, но захватчики его убивают.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ планирует нарастить наступательный потенциал и вести активные боевые действия до поздней осени. "Это косвенное свидетельство того, какие задачи получают командиры в войсках РФ. В целом логический анализ ситуации указывает на такой сценарий, поскольку боевые действия на поле боя никоим образом не отражаются на каких-то мирных переговорах. Война продолжается по своим законам и сценариям", — сообщил военнослужащий ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что администрация Дональда Трампа планирует провести 14 июня военный парад в Вашингтоне. Таким образом, планируется отметить 79-й день рождения президента США. Сообщается, что планирование военного парада в столице США началось еще в прошлом году и было приурочено к 250-летию американской армии. Представитель армии США Дэйв Батлер сказал, что Пентагон работает с Белым домом и несколькими правительственными учреждениями над тем, чтобы "сделать празднование событием национального уровня". По информации медиа, военная колонна может растянуться почти на шесть километров – от здания Пентагона до Белого дома.



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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21618
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