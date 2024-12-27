«Очередное мировое СМИ высмеяло Зеленского в карикатуре»: что известно

В российских Telegram-каналах тиражируют новую "обложку" американского журнала The Nation, где изображен Зеленский на фоне Путина с подписью: "Неровная дуэль. Владимир Зеленский не смог победить, все снова говорят только о Путине. Как и сам Зеленский". Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Фейковая обложка журнала

Там отмечают, что эта "обложка" – подделка. Ее нет ни на официальном сайте The Nation, ни в соцсетях, пишут фактчекеры из "Укринформ".

На фейковом переплете указано, что журнал с этой карикатурой якобы должен выйти в январе 2025 года, однако настоящий январский экземпляр имеет другую титульную страницу – это карта США с заголовком "Красный код".

"Цель фейка – бестолковая попытка "возвеличения" образа Путина не только в глазах российского общества, но и в мире, в частности, в Украине", – отмечают в Центре.

К слову, российские фейкометы активно подделывают обложки популярных изданий – одной из последних была якобы от издания Charlie Hebdo, которое "засмеяло" Зеленского на открытии Нотр-Дама".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские паблики начали распространять новые "публикации мировых СМИ", в которых якобы опубликовали новость об известной художнице, которая на стене здания в Майами создала граффити с изображением украинского президента Владимира Зеленского.

В Центре противодействия дезинформации СНБО сообщили, что это фейк и верифицировали эту информацию в МИД Украины. На самом деле эта фотография создана с помощью графического редактора, отмечают в ЦПД. ru-пропагандисты распространяют ее в социальной сети Х, выдавая за работу известной художницы, чтобы создать ложное впечатление о негативном отношении международного сообщества к Украине. На официальных страницах художницы и издания Al Jazeera никаких подобных рисунков и упоминаний нет.