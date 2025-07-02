Очередное фиаско на фронте: что происходит в Днепропетровской области

Российская сторона спешит заявить хотя бы о каких-то успехах на фронте. Распространяют сообщение, что якобы войска РФ уже зашли в Днепропетровскую область и оккупировали населенный пункт.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Генштабе ВСУ частично подтвердили информацию врага, однако речь не идет об оккупации. Отмечается, что подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают сдерживать давление российских оккупантов. Враг не оставляет попыток пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей.

"Враг не имеет успеха в достижении этой демонстрационной цели, сколько ни делает "мясных штурмов" силами малых пехотных групп и ДРГ", — отметили в Генштабе.

При этом сообщают о постоянных намерениях оккупантов. По данным Генштаба, одной из небольших разведывательных групп врага несколько дней назад удалось проникнуть в пределы населенного пункта Дачное, которое находится на территории Днепропетровской области. Оккупанты даже успели сфотографироваться с российским триколором. Однако украинские защитники уничтожили врага.

Во время одного из следующих штурмов два российских военнослужащих попали в плен в бригаду морской пехоты ВМС ВС Украины, пополнив обменный фонд.

"Поэтому реляции российской пропаганды о захвате плацдарма в Днепропетровской области не соответствуют действительности. Дачное и дальше остается под контролем Сил обороны Украины. Доверяйте только проверенным источникам информации. Укрепляйте оборону Украины", — подчеркнули в Генштабе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала решение Главкома Александра Сырского.



