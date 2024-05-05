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Очень тяжелое лето: волонтер заявила, что РФ только начали большое наступление

И военно-политическое руководство, и военные на передовой подтверждают, что россияне расширяют наступление

сегодня, 17:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российская армия только начала свою наступательную кампанию. Такое заявление сделала руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в эфире Radio NV.

Очень тяжелое лето: волонтер заявила, что РФ только начали большое наступление

Новое наступление РФ (фото из открытых источников)

Она спрогнозировала тяжелое лето. Также отметила, что в ВСУ до сих пор, несмотря на анонсированную Западом новую помощь, наблюдается дефицит снарядов — в то время как враг атакует каждый день Украину десятками тысяч снарядов.

"Это действительно много определяет, поэтому мы сейчас отступаем все дальше и дальше. Фронт смещается, россияне в наступлении. Это только начало их наступления. Я вижу, что в мае начнется это большое наступление и будет очень тяжелая летняя кампания", — сказала волонтер.

Мария Берлинская заявила, что теперь Украина имеет дело не только с ВПК России, но и – ВПК Китая-Ирана-Беларуси и других прокси-государств.

"На нужно всем включиться в работу по причинам, а не последствиям. Ситуация улучшается, но этого недостаточно в войне такого масштаба, враг усилился", — заявила она.

По ее мнению, сегодня наступил исторический момент, который для всех будет сложным, добавила волонтер.

"(На фронте) должно быть как можно больше технологий и как можно меньше людей. Надо укрепляться "линией Суровикина", — подчеркнула Берлинская.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ВСУ рассказали о ситуации на фронте . Украинская армия готовится к тому, что российские захватчики попытаются повторить массовую атаку на разных направлениях фронта. По словам командира подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады Николая Волохова, сейчас россияне избрали тактику "прощупывания, где можно двигаться, а где нельзя". Николай Волохов рассказал, что ВСУ готовятся к возможным атакам армии РФ на разных фронтах с целью существенного продвижения вглубь Украины.



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Ігор

сегодня, 17:13

Коли почнете питати хто розікрав кошти на будівництві нашої "лінії Суровкіна"? Хто з командування приймав? Хто отримав відкати? На чиїх заводах старого Ріната переплавили залізні їжаки, які були зробоені на початку юдейсько-путинської кризи? Досить вереску як все погано! Що зроблено для зміни країни? Це ваша країна чи невдалий експеримент? Не забувайте: Східна Європа боролась за повернення незалежності; Україна і Білорусь боролись за відокремлення від старшого брата. Тому ви і руки склали, не вдалось, ну повернемось? Тому у вашої влади і командування (типу Залужного) всі життєві інтереси і кошерна рідня з друзями за межами України?


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