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Обыски в Мариуполе: Росгвардия охотится на беглецов с оружием

"Массовый побег российских солдат увеличивает напряженность в Мариуполе.

сегодня, 11:53
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Черновалова Кристина

В Мариуполе продолжаются масштабные обыски. Российские военные ищут своих же солдат, бежавших из подразделений. Ситуация стала еще более напряженной после обнаружения тела подростка с ножевыми ранениями. В убийстве подозревают дезертиров. Об этом рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в эфире 24 Канала

Обыски в Мариуполе: Росгвардия охотится на беглецов с оружием

Массовые обыски в Мариуполе: Росгвардия ищет дезертиров

В городе заметна повышенная активность Росгвардии – бойцы обыскивают дома, предприятия и другие помещения. По предварительным данным, они разыскивают военнослужащих, самовольно покинувших части.

Как отметил Петр Андрющенко, руководитель "Центра изучения оккупации", дезертирство в российской армии достигло огромных масштабов. По его словам, даже в частичных списках, которые удалось получить, речь идет о десятках тысяч случаев бегства. Чаще бегут бывшие заключенные, которых российские власти привлекли к войне. Для многих из них служба в армии – это не шанс, а очередной тупик.

“Они массово дезертируют, и это явление становится все более масштабным. Особенно часто бегут бывшие заключенные. Если они свободны, что им делать в такой армии", – объяснил Петр Андрющенко.

Особую обеспокоенность вызывает случай в Новоазовске, недалеко от Мариуполя. Двое солдат сбежали из полигона с оружием. На следующий день в городе обнаружили тело подростка с многочисленными ножевыми ранениями. По данным следствия, оба дезертира ранее были осуждены за насильственные преступления. Их считают главными подозреваемыми по этому делу. Сейчас беглецов разыскивают, но их местонахождение до сих пор неизвестно.

Ранее "Комментарии" писали, что в Мариуполь массово возвращаются жители. Главная причина — отсутствие возможности наладить жизнь на подконтрольной украинским властям территории. Информацию о возвращении, как мариупольцев, так и жителей других южных ТОТ подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и сам мэр города Вадим Бойченко, сообщает портал "Комментарии" .



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Источник: https://24tv.ua/mariupoli-shukayut-rosiyskih-dezertiriv-voni-skoyili-vbivstvo_n2717999
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