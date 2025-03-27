Обвал фронта: стало известно, что готовит Россия украинским военным

Россияне активизировались на фронте, впрочем, прорыва украинских позиций не произошло, об обвале фронта даже речи не идет, заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Война в Украине

По его словам, российские войска еще осенью 2023 начали масштабное наступление с привлечением сотен тысяч военных и значительного количества техники. Однако, несмотря на все усилия, стратегических целей им достичь не удалось. Он подчеркнул, что россияне не смогли реализовать свои планы по полной оккупации Донецкой и Луганской областей и выходу на их административные границы.

Братчук также обратил внимание на успехи ВСУ. Например, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады уволили населенный пункт Надежда в Луганской области, вернув под контроль три квадратных километра территории. По современным меркам войны это значительный результат, подчеркнул спикер.

Отдельно Братчук вспомнил ситуацию на Кураховском направлении, назвав его "занозой в печени" для российских войск. Несмотря на значительные усилия окупантов, прорыва там нет, как и в Донецкой области в целом. Хотя россияне имеют определенные тактические успехи, их потери продолжают расти и вскоре могут достичь миллиона человек.

По словам спикера, украинские Силы обороны действуют системно. Враг принял тактику малых штурмовых групп, но контратакующие действия ВСУ эффективно сдерживают его продвижение. Жестокие бои продолжаются, в частности, на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях, однако у россиян нет значительного продвижения.

В то же время, Братчук предполагает, что в ближайшее время Россия может активизировать атаки по всему фронту. Сложной остается ситуация на Приднепровском направлении, в частности, в районах Днепра и Херсона, а также на Запорожском направлении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по данным ЦРУ, не ожидается обвал фронта в Украине.



