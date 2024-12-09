Обсуждать с Трампом нет смысла: что Зеленский хочет получить от Байдена

Вопрос членства Украины в НАТО и даже приглашение – чрезвычайно сложный. Украинские чиновники настаивают на получении приглашения, чтобы Путин понимал масштабы защиты Украины. А западные чиновники с этим не торопятся. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен обсудить вопросы приглашения Украины в НАТО с президентом США Джо Байденом. Об этом он сообщил в официальном Telegram-канале, передает портал "Комментарии".

Фото портал "Комментарии"

"Я в ближайшее время собираюсь позвонить Президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО. Потому что он сейчас действующий Президент США, и от его позиции многое зависит. И нет смысла обсуждать с Президентом Трампом то, что сегодня, пока он еще не в Белом доме, от него не зависит”, — отметил Зеленский.

По словам президента, Украине нужны гарантии безопасности. “Сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашение в НАТО может быть. И вот такие гарантии безопасности нам нужны. И об этом мы говорили (с Трампом и Макроном, — ред.). И именно так я формулирую наше мнение. Что касается приглашения в НАТО, то об этом сегодня сложно говорить с Президентом Трампом, потому что он еще не в Белом доме, у него нет всех этих юридических прав”, — подчеркнул Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что некоторые представители администрации президента США Джо Байдена считают, что Украина должна снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет. Сопротивление такому решению вызывает у них "разочарование".

Узнать подробнее, почему американские чиновники прочат Украине поражение в войне, читайте по ссылке.



