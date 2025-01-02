Обстрелы Грозного: что хочет Украина разрушить в Чечне

В столице Чечни Грозном неоднократно раздавались взрывы – город атаковали беспилотниками.

Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в эфире 24 Канала рассказал, почему Грозный атакуют украинские дроны.

По его словам, важнейшая цель Украины в Грозном — это имидж Кадырова. Он отметил, что это информационно раздутая история. После окончания войны в Чечне кураторы выстраивали новую Чечню на раздутой репутации Кадырова, раздутом уровне жизни непосредственно в Чечне, чтобы стереть преступления первой и второй Чеченских войн.

“И один из этих имиджей Кадырова, и Чечни, и Грозного – это то, что это такая крепость. Они строили имидж крепости и бесстрашных воинов России, каков спецназ Кадырова, каков сам Кадыров, и какова Чечня как таковая. И в итоге дроны летят, а поделать с ними ничего невозможно – страдает репутация Кадырова внутри Чечни. Это один момент”, – рассказал Коваленко.

Второй момент – это то, что в Грозном сохраняется значительное количество оружия, которое затем идет в Курскую область, которая пополняет полевые составы чеченских войск, часть которых воюет на Курщине.

"Военные цели там есть и попадания были", — отметил Коваленко.

Напомним, Россия, как писал портал "Комментарии", в течение месяцев накапливает ракеты, это указывает на то, что не планирует быстро завершить войну против Украины.

По словам эксперта, производство современного ракетного оружия, самолетов и стратегических бомбардировщиков из-за санкций значительно усложнилось. Дополнительные летные часы, которые выполняет российская авиация, также истощают его потенциал.



