Обстрел Запорожья: враг сбросил КАБы на жилую застройку (ОБНОВЛЕНО)

Оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на город Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует портал "Комментарии". Предварительно враг нанес 6 ударов.

Обстрелянный дом. Фото: Иван Федоров

Попали по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. На данный момент известно о двух раненых.

Информация о разрушениях и состоянии людей уточняется.

Иван Федоров также опубликовал фото многоэтажки, которая испытала значительные разрушения в результате обстрела.

Иван Федоров в 12:41: "Один человек погиб, пятеро ранены в результате вражеских обстрелов Запорожья.

Повреждены многоэтажки и частные дома. Есть попадание в объекты инфраструктуры".

Иван Федоров в 13:57: "Двенадцатилетний ребенок ранен в результате обстрела. За помощью к медикам обратился 21 человек. Один человек погиб на месте попадания. Таковы предварительные последствия атаки россиян на Запорожье.

Продолжается разбор завалов и ликвидация последствий ударов. На местах работают медики, правоохранители, спасатели и коммунальщики".

Информация обновляется.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты обстреляли центр Херсона: есть погибшие и раненые

Оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где с утра херсонцы покупали или продавали продукцию. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует портал "Комментарии".

"На данный момент известно о минимум восьми пострадавших. Предварительно, пять человек погибли, еще трое – ранены. Пострадавших доставили в медучреждение. Они – под наблюдением наших врачей", – сообщил председатель ОВА.

По данным Херсонской областной прокуратуры, 1 октября 2024 года, около 9:00, войска россии нанесли удары, вероятно, со ствольной артиллерии по средой Херсона. Обстрел произошел рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта.

Известно, что в результате обстрела погибли шесть гражданских — три женщины и три мужчины. Ужасное видео – по ссылке.