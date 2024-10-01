logo

BTC/USD

61221.63

ETH/USD

2469.50

LTC/USD

63.72

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Обстрел Запорожья: враг сбросил КАБы на жилую застройку (ОБНОВЛЕНО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Обстрел Запорожья: враг сбросил КАБы на жилую застройку (ОБНОВЛЕНО)

Россияне атаковали Запорожье: есть раненые

1 октября 2024, 13:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на город Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует портал "Комментарии". Предварительно враг нанес 6 ударов.

Обстрел Запорожья: враг сбросил КАБы на жилую застройку (ОБНОВЛЕНО)

Обстрелянный дом. Фото: Иван Федоров

Попали по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. На данный момент известно о двух раненых.

Информация о разрушениях и состоянии людей уточняется.                                                                 

Иван Федоров также опубликовал фото многоэтажки, которая испытала значительные разрушения в результате обстрела.

Иван Федоров в 12:41: "Один человек погиб, пятеро ранены в результате вражеских обстрелов Запорожья.

Повреждены многоэтажки и частные дома. Есть попадание в объекты инфраструктуры".

Иван Федоров в 13:57: "Двенадцатилетний ребенок ранен в результате обстрела. За помощью к медикам обратился 21 человек. Один человек погиб на месте попадания. Таковы предварительные последствия атаки россиян на Запорожье.

Продолжается разбор завалов и ликвидация последствий ударов. На местах работают медики, правоохранители, спасатели и коммунальщики".

Информация обновляется.                                                                                   

Обстрел Запорожья: враг сбросил КАБы на жилую застройку (ОБНОВЛЕНО) - фото 2
Обстрел Запорожья: враг сбросил КАБы на жилую застройку (ОБНОВЛЕНО) - фото 3
Обстрел Запорожья: враг сбросил КАБы на жилую застройку (ОБНОВЛЕНО) - фото 4

Обстрел Запорожья: враг сбросил КАБы на жилую застройку (ОБНОВЛЕНО) - фото 5
Обстрел Запорожья: враг сбросил КАБы на жилую застройку (ОБНОВЛЕНО) - фото 6
Обстрел Запорожья: враг сбросил КАБы на жилую застройку (ОБНОВЛЕНО) - фото 7
Обстрел Запорожья: враг сбросил КАБы на жилую застройку (ОБНОВЛЕНО) - фото 8

Ранее портал "Комментарии" сообщал:                                                                         

Оккупанты обстреляли центр Херсона: есть погибшие и раненые

Оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где с утра херсонцы покупали или продавали продукцию. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует портал "Комментарии".

"На данный момент известно о минимум восьми пострадавших. Предварительно, пять человек погибли, еще трое – ранены. Пострадавших доставили в медучреждение. Они – под наблюдением наших врачей", – сообщил председатель ОВА.

По данным Херсонской областной прокуратуры, 1 октября 2024 года, около 9:00, войска россии нанесли удары, вероятно, со ствольной артиллерии по средой Херсона. Обстрел произошел рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта.

Известно, что в результате обстрела погибли шесть гражданских — три женщины и три мужчины. Ужасное видео – по ссылке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости