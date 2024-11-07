Обстрел Запорожья: враг нанес пять ударов ракетами и КАБами (ФОТО)

Сегодня в Запорожье около 14:18 раздались мощные взрывы. Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой запуска управляемых авиабомб со стороны оккупантов.

Последствия обстрела Запорожья. Фото: Иван Федоров

Позже начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что россияне нанесли пять ударов по Запорожью КАБами и ракетами.

В результате массированной атаки произошло попадание по жилым домам и больнице.

Есть раненые, масштабы разрушений устанавливаются.

Фото последствий вражеского авиационного удара по Запорожью опубликовал Иван Федоров. Разрушены дома, повреждено медучреждение.

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