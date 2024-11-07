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Обстрел Запорожья: враг нанес пять ударов ракетами и КАБами (ФОТО)

Ракеты и КАБы прилетели по Запорожью среди бела дня

сегодня, 15:53
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Недилько Ксения

Сегодня в Запорожье около 14:18 раздались мощные взрывы. Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой запуска управляемых авиабомб со стороны оккупантов.

Обстрел Запорожья: враг нанес пять ударов ракетами и КАБами (ФОТО)

Последствия обстрела Запорожья. Фото: Иван Федоров

Позже начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что россияне нанесли пять ударов по Запорожью КАБами и ракетами.

В результате массированной атаки произошло попадание по жилым домам и больнице.

Есть раненые, масштабы разрушений устанавливаются.

Фото последствий вражеского авиационного удара по Запорожью опубликовал Иван Федоров. Разрушены дома, повреждено медучреждение.

Информация обновляется.


Обстрел Запорожья: враг нанес пять ударов ракетами и КАБами (ФОТО) - фото 2
Обстрел Запорожья: враг нанес пять ударов ракетами и КАБами (ФОТО) - фото 3
Обстрел Запорожья: враг нанес пять ударов ракетами и КАБами (ФОТО) - фото 4
Обстрел Запорожья: враг нанес пять ударов ракетами и КАБами (ФОТО) - фото 5
Обстрел Запорожья: враг нанес пять ударов ракетами и КАБами (ФОТО) - фото 6
Обстрел Запорожья: враг нанес пять ударов ракетами и КАБами (ФОТО) - фото 7



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