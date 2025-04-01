logo

BTC/USD

84146.22

ETH/USD

1870.71

LTC/USD

84.40

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Обстрел Запорожья: есть погибшие и раненые
commentss НОВОСТИ Все новости

Обстрел Запорожья: есть погибшие и раненые

Обстрел Запорожской области: женщина погибла под завалами

сегодня, 10:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Одна женщина погибла и еще пять человек получили ранения в результате вражеского удара по Малокатериновке Запорожской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Обстрел Запорожья: есть погибшие и раненые

Обстрел Запорожья. Фото: ГСЧС

По данным ГСЧС, вчера вечером российские войска обстреляли одно из сел Запорожского района управляемыми авиабомбами.

Погибла 66-летняя женщина. Ранены 68-летний мужчина и 87-летняя женщина.

На месте обстрела произошел пожар жилого дома и авто. Спасатели и пожарные МПО "Кушугум" достали из-под завалов тело погибшей и ликвидировали возгорание.

Также разрушения получили жилые дома, учебное заведение, админздание, магазины.

Обстрел Запорожья: есть погибшие и раненые - фото 2
Обстрел Запорожья: есть погибшие и раненые - фото 3
Обстрел Запорожья: есть погибшие и раненые - фото 4
Обстрел Запорожья: есть погибшие и раненые - фото 5

Всего за сутки оккупанты нанесли 226 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области.

▪ Враг нанес 2 ракетных удара по Запорожью и Балабиному.

▪ Войска России совершили 7 авиационных ударов по Малокатериновке, Новодаровке и Темировке.

101 БпЛА разной модификации атаковал Пятихатки, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку.

▪ 5 обстрелов из РСЗО накрыли Новодаровку и Щербаки.

▪ 111 артобстрелов нанесено по территории Пятихаток, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного и Новодаровки.

Поступило 19 сообщений о повреждении частных домов и хозяйственных построек.

По данным Воздушных Сил ВСУ на Запорожье вчера вечером враг нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из самолетов тактической авиации на Запорожском направлении. Обе ракеты сбиты противовоздушной обороной.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что этой ночью не было запущено ни одного "шахеда" по Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости