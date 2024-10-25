Обстрел ядерной установки в Украине: кого будут судить

Прокурорами Специализированной экологической прокуратуры Харьковской областной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении пяти российских военнослужащих по фактам нарушения законов и обычаев войны и экоцида, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 4). 2 ст. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской облпрокуратуры.

Последствия обстрела Харькова. Фото: прокуратура

По данным следствия, они отдавали приказы на обстрелы Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", где размещена единственная в мире ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" и хранилище ядерных материалов.

В 2022 году по этому ядерному объекту были нанесены 74 удара разными видами оружия, авиабомбами, осколочно-фугасными снарядами ствольной артиллерии, осколочно-фугасными и кассетными снарядами реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч" и "Пион". Эти атаки не были случайными. По выводам расследования, политическое и военное руководство государства-агрессора хорошо знало о существовании и расположении этой ядерной установки.

Главный фигурант – генерал-полковник, на тот момент – действующий командующий Западным военным округом из РФ, который непосредственно руководил уничтожением ХФТИ. Следующие обвиняемые по военной иерархии – два генерала: командующий 6-й общевоенной армией и командующий 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Также среди фигурантов российские полковники: командующий 45-й артиллерийской бригадой большой мощности и командующий 79-й гвардейской реактивной артиллерийской Новозыбковской бригадой.

Руководители военных формирований и подразделений, выполняя незаконное распоряжение командующего Западным военным округом, отдали приказ подчиненным им подразделениям ВС РФ, которые заняли позиции в населенных пунктах, полях и лесополосах, расположенных в прилегающих к г. Харькову районах на территории Харьковской области, Белгородской области, аэродром Курск и Воронеж россии, осуществлять обстрелы и бомбардировки ХФТИ.

В соответствии с комплексной судебной инженерно-экологической и экономической экспертизой, окружающей среде причинен ущерб на сумму почти 15 млрд гривен. Стоимость и объемы восстановительных работ зданий и сооружений Института, которые уничтожены и повреждены, составляют более 30 млн. гривен. И это не окончательные цифры. Вражескими обстрелами уничтожено эксклюзивное многомиллионное оборудование, аналогов которого нет в мире.

Обвиняемые находятся в розыске. Их будут судить заочно в Киевском районном суде г. Харькова.

Досудебное расследование – Управление СБУ в Харьковской области.