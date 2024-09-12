Обстрел спасателей, жилых домов и церкви – три области под вражеским огнем

Оккупанты без остановки бьют по Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областях, особенно страдают населенные пункты, близкие к линии фронта.

Пожар в церкви в Никополе. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В Красноярском Добропольской громады в Донецкой области сегодня один из снарядов попал в частный дом — там погибла 81-летняя женщина, ранения получили четверо членов ее семьи от 21 до 58 лет. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.





В поселке повреждены 6 домов и линия электропередач.

Также 2 человека ранены в Константиновке — там повреждены 7 домов, линия электропередач, газопровод и автомобиль.

Еще один удар по Константиновской громаде — 3 человека погибли и 2 ранены в Веролюбовке.

Село попало под артиллерийский огонь сегодня утром. Один из снарядов попал по территории предприятия, где находились люди. Уничтожен грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль.

Кроме того, под ударом снова оказался частный сектор Константиновки — там повреждены семь домов и линия электропередач.

Также сегодня в 12:40 оккупанты ударили по пгт Боровой Изюмского района Харьковской области. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Погибли два человека, пострадали по меньшей мере семь человек. Враг применил тактику двойного удара.

Предварительно: враг применил кассетные боеприпасы по жилому кварталу, горит не менее пяти домов.

В Днепропетровской области в Никополе во время ликвидации пожара спасатели попали под вражеский обстрел. По данным ГСЧС Украины, накануне вечером чрезвычайники тушили пожар в частном жилищном секторе города, возникший из-за попадания российского дрона. В это время враг нанес повторный удар и попал в пожарно-спасательный автомобиль.

К счастью, спасатели успели укрыться в безопасном месте. Переждав опасность, пожарные потушили пожар на площади 60 кв.м.

Утром работники коммунальной службы выехали на место происшествия, чтобы отбуксировать поврежденную пожарную машину в пожарно-спасательное подразделение.

Однако враг снова атаковал, повредив погрузчик Shantui. К счастью, никто не пострадал.

Уже сегодня днем оккупанты снова ударили по Никополю – из-за чего загорелась крыша церкви.

Огонь распространился по деревянным конструкциям перекрытия, из-за чего произошло разрушение здания, загорелись внутренние помещения.