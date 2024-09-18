Обстрел российских складов вызвал землетрясение в Тверской области

Слабое землетрясение магнитудой 2,8 произошло в 17,6 км от Торопца в Тверской области России ранним утром в среду, 18 сентября 2024 года в 3:56 утра по местному времени. Об этом сообщает мониторинговый сайт Volcanodiscovery. Землетрясение имело очень небольшую глубину 0 км и не ощущалось (или, по крайней мере, не сообщалось об этом).

Торопец. Фото из открытых источников

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Мощные взрывы на складе боеприпасов в России: Торопец засветился и утонул в дыму

В ночь на 18 сентября из-за атаки дронов по городу Торопец Тверской области России возник сильный пожар и детонация на складе боеприпасов. Из-за опасной ситуации губернатор области Игорь Руденя заявил о частичной эвакуации населения.

Как сообщили местные власти города Торопец Тверской области РФ, в ночь на 18 сентября произошла массовая атака дронов, также работали средства ПВО. Около трех ночи местные жители услышали мощные взрывы – произошла детонация на складе боеприпасов.

Губернатор области Игорь Руденя признал атаку, но уменьшил ее последствия, заявив, что все дроны сбиты и произошло падение обломков. Однако местные жители опубликовали несколько видео, зафиксировавших взрывы. По их словам, весь город Торопец засветился и утонул в дыму.

Впоследствии местные власти обновили распоряжение и сообщили, что жителей Торопца эвакуируют в соседний город Тверской области — Западную Двину.

Также остановлена работа детских садов и школ в Западнодвинском муниципальном округе. Где еще были взрывы сегодня помимо Тверской области – читайте по ссылке.