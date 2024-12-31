Обстрел ракетами и «шахедами» по Украине: что известно

В ночь на 31 декабря 2024 года (с 20:30 30 декабря) противник применил 61 средство воздушного нападения:

Фото: коллаж портала "Комментарии"

- 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской обл.;

- 1 аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" из истребителя МиГ-31К из воздушного пространства Тульской обл.

- 6 управляемых авиационных ракет Х-69 из самолетов тактической авиации по воздушному пространству Белгородской обл.;

- 8 крылатых ракет Х-22 из самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства Тульской обл.;

- 40 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов других типов направлений Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово — рф.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп Сил обороны сбито:

- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

- 5 управляемых авиационных ракет Х-69;

- 16 ударных БпЛА типа "Shahed", еще 24 беспилотника-имитатора разных типов локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки попадание баллистики на Сумщине и Киевщине.

По данным Сумской ОВА, 13 ракет россияне выпустили по Шостке – это почти половина всех прилетевших в громаду за год.

Об этом в эфире общенационального марафона "Единые новости" сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

"За прошедшие сутки 10 населенных пунктов Сумской области пострадали от вражеских обстрелов. Под самыми мощными ударами – ракетными – был город Шостка. Россияне запустили по городу 13 ракет: в 3.00 ночи 4 ракеты были применены по инфраструктуре Шостки, и в 8 часов утра – еще 9 ракет", – сообщил Владимир Артюх.

Напомним, сегодня россияне в очередной раз соврали, куда сбросили множество ракет.