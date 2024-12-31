Обстрел ракетами и «шахедами» по Украине: что известно

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Недилько Ксения
В ночь на 31 декабря 2024 года (с 20:30 30 декабря) противник применил 61 средство воздушного нападения:
Фото: коллаж портала "Комментарии"
- 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской обл.;
- 1 аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" из истребителя МиГ-31К из воздушного пространства Тульской обл.
- 6 управляемых авиационных ракет Х-69 из самолетов тактической авиации по воздушному пространству Белгородской обл.;
- 8 крылатых ракет Х-22 из самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства Тульской обл.;
- 40 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов других типов направлений Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово — рф.
В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп Сил обороны сбито:
- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 5 управляемых авиационных ракет Х-69;
- 16 ударных БпЛА типа "Shahed", еще 24 беспилотника-имитатора разных типов локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате российской атаки попадание баллистики на Сумщине и Киевщине.
По данным Сумской ОВА, 13 ракет россияне выпустили по Шостке – это почти половина всех прилетевших в громаду за год.
Об этом в эфире общенационального марафона "Единые новости" сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.
Напомним, сегодня россияне в очередной раз соврали, куда сбросили множество ракет.
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