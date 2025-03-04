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Обстрел окупантов полигона на Днепропетровщине: военный поделился шокирующими деталями

Перед атакой солдат выстроили в строй, и даже во время воздушной тревоги они продолжали тренировку.

4 марта 2025, 13:07
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Клименко Елена

1 марта российские оккупанты нанесли жестокий удар по военному полигону в Днепропетровской области. Перед атакой солдат выстроили в строй, и даже во время воздушной тревоги они продолжали тренировку. У полигона не было ни одного укрытия. Об этом рассказал военный на выживший после обстрела "Гуцул" в интервью "Общественному".

Обстрел окупантов полигона на Днепропетровщине: военный поделился шокирующими деталями

Фото: из открытых источников

По его словам, на полигоне находились военнослужащие резервного батальона ВСУ, в том числе бойцы, вернувшиеся после самовольного ухода из части, а также офицеры. Гуцул вспоминает, что их выстроили около 15 часов, и тогда он заметил дрон в небе. Через несколько секунд раздались четыре взрыва. Взрывная волна отбросила его, и когда он очнулся, оказывал первую помощь собратьям.

Мать одного из выживших военных поделилась, что во время тревоги тренировки не прекращались.

"Я спросила сына: когда есть воздушная тревога, вам приказывают прятаться? А он ответил: 'Нам негде прятаться. У нас нет укрытия'. Там не было ничего, только окопы", — рассказала женщина.

Также об отсутствии укрытий рассказал и сам военный, находившийся на полигоне в день обстрела.

"Во время тревоги нас не эвакуировали, просто остановили стрельбу и все", — отметил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подтвердил, что 1 марта днем российские войска нанесли удар по воинской части на полигоне Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По словам Сырского, россияне использовали баллистическую ракету "Искандер-М" с кассетным боеприпасом. В результате атаки есть погибшие и раненые.



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Источник: https://suspilne.media/dnipro/961467-tam-nide-shovatis-na-poligoni-dnipropetrovsini-po-akomu-vdarila-rosia-prodovzuvali-trenuvanna-pid-cas-trivogi/
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