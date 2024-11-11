Обстрел Николаева: много погибших и пострадавших

В результате попадания БПЛА в Николаеве разрушен частный одноэтажный дом, возник пожар. Также есть разрушение квартиры на четвертом этаже четырехэтажного дома, загорелись 3-4 этажа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Ликвидация пожара в Николаеве. Фото: ГСЧС Украины

Пока известно о 5 погибших, их тела деблокировали спасатели.

На месте работают психологи ГСЧС, к ним за помощью обратились 22 человека. У одной женщины острая реакция на стресс, она с гипертоническим кризом госпитализирована в больницу.

Спасатели ликвидировали пожары, площадью 60 и 150 кв.м., от ГСЧС работали 41 человек личного состава, 10 спецавтомобилей.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Харьковской области из-под завалов дома уже неделю не могут достать тела погибших

Ситуация безопасности в Купянске и громаде крайне сложная, а на левобережной части громады – критическая. Там отсутствует критическая инфраструктура, социальная. Об этом сообщил начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире национального телемарафона, передает портал "Комментарии".

"Как пример, недавний (3 ноября – ред.) авиаудар управляемой бомбой по поселку Ковшаровка, где разрушен подъезд 5-этажки. Три человека погибли, лежат под завалами и деблокировать их невозможно в настоящее время в связи с крайне сложной ситуацией, связанной с обстрелами, разведывательными БПЛА”, — рассказал Беседин. Кроме того, в Купянской громаде закрылось последнее отделение "Укрпочты" и прекратили работу банкоматы.