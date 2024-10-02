Обстрел критической инфраструктуры «Шахедами»: есть массовые обесточивания

Ночью и утром россияне провели 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 20 взрывов. Обстрелы получили Сумская, Белопольская, Краснопольская, Речковская общины, Шосткинский район. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сумской ОВА.

Иллюстративное фото

Применив БпЛА типа "Шахед", оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района.

Предварительно, в результате атаки россиян обесточены Шосткинская, Глуховская, Ямпольская территориальные громады.

Аварийно-спасательные службы приступили к работе по ликвидации последствий атаки россиян.

По данным ОВА, сегодня ночью, 2 октября в небе над Сумщиной зенитчики уничтожили 4 вражеских "Шахеда".

Кроме того, оккупанты били по приграничью из разных видов вооружения:

▪ Белопольская громада: враг бил из артиллерии (7 взрывов).

▪ Краснопольская громада: нанесен удар БпЛА типа "Герань-2" (1 взрыв).

▪ Сумская громада: зафиксированы пуски КАБ (3 взрыва).

▪ Речковская громада: нанесена атака КАБ (2 взрыва).

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты утром ударили по Харькову КАБами

В 4:10 враг попал КАБом в Киевском районе Харькова. Повреждены гаражи в кооперативе, без пострадавших. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, из-за обстрела авиабомбой поврежден гаражный кооператив, автомобили и частные жилые дома. К счастью, жертв нет. Профильные службы продолжают обследовать место происшествия.

Также враг ударил КАБом по Дергачам. Зафиксировано возгорание гаражей. По информации медиков экстренной помощи, в результате вражеского удара в Дергачах получили осколочные ранения и острую реакцию на стресс пятерых человек, среди них — 14-летний мальчик.

В то же время один из вражеских КАБ в 4:10 ударил по Малоданиловской громаде. В с. Черкасская Лозовая ликвидировано возгорание травы на площади 1 га. Без пострадавших.