Сегодня ночью оккупанты нанесли удары по Киевской области беспилотниками.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В прокремлевском издании РИА-новости сообщили, что удар нанесен по городу Белая Церковь Киевской области в районе, где располагаются цеха сборки беспилотников ВСУ, а также аэродром, заявили РИА Новости в пророссийском подполье.

И.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник в сведении о последствиях вражеской атаки на Киевщину отметил, что из-за очередной массированной атаки БпЛА на Киевщину этой ночью тревога продолжалась почти 5 часов.

В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

В результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены 2 частных дома и автомобиль. Повреждения зданий незначительны.

Также обломками была повреждена линия контактной сети железной дороги. Движение поездов на этом участке уже восстановлено.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции "новых регионов" Владимир Рогов в комментарии прокремлевскому изданию РИА-новости сообщил, что киевский режим намерен совершить "кровавую провокацию" в отношении России , рассматривается несколько дат, в том числе в январе — накануне инаугурации Трампа. (20 января). Цель провокации — улучшить свои переговорные позиции, как это называют в офисе Зеленского, а также новую финансовую помощь и партии оружия. По его словам, провокацией может стать попытка ВСУ начать наступление на одном из участков линии фронта.