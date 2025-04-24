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Обстрел Киева не убедил Трампа в намерениях Путина: что заявил президент США

Владимир Путин серьезно настроен относительно мирного соглашении: Трамп о завершении войны в Украине

сегодня, 20:05
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Кречмаровская Наталия

Президент США Дональд Трамп настаивает, что Украина и Россия "хотят мира" после того, как Россия нанесла самый большой за последние месяцы удар по Киеву.

Обстрел Киева не убедил Трампа в намерениях Путина: что заявил президент США

Мирные переговоры. Фото портал "Комментарии"

Президент Дональд Трамп заявил журналистам в зале Кабинета министров в четверг, что он все еще верит, что президент России Владимир Путин серьезно настроен по мирному соглашению, несмотря на то, что Россия ночью нанесла наибольшую волну атак на Киев за девять месяцев, пишет издание CNN.

"Мы очень уверены, что они оба хотят мира, но они должны сесть за стол — мы ждем долго, они должны сесть за стол, и я думаю, что мы достигнем мира", — сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос CNN во время обеденной встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере.

Издание отмечает, что в последние недели США вели переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией. Трамп четко дал понять, что он разочарован отсутствием прогресса.

Ранее в четверг в своем сообщении на своей платформе Truth Social Трамп призвал Путина прекратить бомбардировки Украины, написав: "Я не доволен российскими ударами по КИЕВУ. Нет нужды, и очень плохое время. Владимир, СТОП!".

При этом в своем заявлении в четверг Трамп признал "много ненависти" между Украиной и Россией, но настаивал: "Я думаю, что они оба хотят заключить мир, я верю в это".

Президент не сказал, думает ли он о новых санкциях против России, если страна не прекратит нападения.

Напомним, что в Соединенных Штатах Америки, как писал портал "Комментарии", не рассчитывают на прекращение огня, однако европейские чиновники рассказали, на что согласилась Украина в Лондоне.




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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-presidency-news-04-24-25/index.html?t=1745512805992
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