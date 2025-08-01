Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Массированные удары по Днепру, Харькову, Киеву и другим городам и областям Украины за всю прошлую неделю – это поражение "военных объектов" для россиян.
Обстрел Днепра, Харькова и Киева: россияне сообщили, куда били
В Минобороны РФ сообщили, что с 26 июля по 1 августа Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по Украине.
Напомним, что только минувшей ночью оккупанты ударили по Киеву , в результате комбинированной атаки погиб 31 человек, среди них дети. Также пострадали более 160 человек.
Также "Комментарии" писали, что в Минобороны РФ опубликовали недельный отчет, в котором сообщили, какие населенные пункты захватили в Украине за эти 7 дней, с 26 июля по 1 августа. Оккупацию украинских территорий враг называет "освобождением".
Так, по данным МО РФ, оккупированы населенные пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка Донецкой области.
"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили (оккупировали – ред.) населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики (области – ред.), Малеевка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области.
Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили (оккупировали — ред.) город Часов Яр Донецкой Народной Республики (области — ред.)", — заявили в Минобороны РФ, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский опроверг эту информацию, а также другие украинские войска сложная.