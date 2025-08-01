Массированные удары по Днепру, Харькову, Киеву и другим городам и областям Украины за всю прошлую неделю – это поражение "военных объектов" для россиян.

Обстрел Днепра, Харькова и Киева: россияне сообщили, куда били

В Минобороны РФ сообщили, что с 26 июля по 1 августа Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по Украине.

"В ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, пункты управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, склады робототехнических комплексов, ракетного вооружения и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", — заявили во вражеском ведомстве.

Напомним, что только минувшей ночью оккупанты ударили по Киеву , в результате комбинированной атаки погиб 31 человек, среди них дети. Также пострадали более 160 человек.

Также "Комментарии" писали, что в Минобороны РФ опубликовали недельный отчет, в котором сообщили, какие населенные пункты захватили в Украине за эти 7 дней, с 26 июля по 1 августа. Оккупацию украинских территорий враг называет "освобождением".

Так, по данным МО РФ, оккупированы населенные пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка Донецкой области.

"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили (оккупировали – ред.) населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики (области – ред.), Малеевка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области.

Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили (оккупировали — ред.) город Часов Яр Донецкой Народной Республики (области — ред.)", — заявили в Минобороны РФ, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский опроверг эту информацию, а также другие украинские войска сложная.