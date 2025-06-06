Обстрел 6 июня – только начало: в РФ анонсировали серьезную эскалацию в Украине

Московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт считает, что ночной масштабный обстрел Украины, объясняемый Кремлем "террористическими актами", может стать лишь началом дальнейшей эскалации.

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По официальной версии Кремля, взрывы на двух мостах в минувшие выходные, один из которых обрушился во время движения пассажирского поезда с по меньшей мере семью погибшими, являются терактами. Однако ни одна из сторон пока не взяла ответственность за эти взрывы.

Беннетт отмечает, что Москва квалифицирует эти события как теракты, но в то же время готовит более жесткий ответ, в частности, на недавние удары украинских беспилотников по стратегическим авиабазам РФ. Эти дроны проникли глубоко на территорию России, поражая несколько дальних бомбардировщиков, что представляет угрозу одной из ключевых составляющих ядерной триады России.

Корреспондент подчеркивает, что ночная атака РФ – это, вероятно, только начало ответа Кремля на украинские удары.

Напомним, что ночью над Украиной действовали сотни беспилотников "Шахед": некоторые атаковали Киев, другие — разные регионы страны, а часть — двигалась в направлении запада. Также зафиксирован запуск баллистических ракет в направлении Харькова, Днепра, Чернигова, Черкасс и Канева.

Портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную ракетно-дроновую атаку со стороны России. По его словам, врагу не удастся сломать Украину — несмотря на террор, украинцы остаются несокрушимыми. Об этом глава государства заявил во время выступления на саммите городов и регионов. Президент подчеркнул, что народ Украины с достоинством противостоит агрессии, несмотря на ежедневные угрозы.