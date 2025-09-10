Оборону Украины существенно усилят: ЕС готовит решение, которое приведет к панике в Кремле

Евросоюз предложил Украине новый механизм финансирования обороны — репарационный кредит, основанный на средствах, связанных с замороженными российскими активами. Об этом сообщила Еврокомиссия в своем сообщении в соцсети Х.

Фото: из открытых источников

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что Россия должна отвечать за развязанную войну.

"Для поддержки военных усилий Украины мы предлагаем новый инструмент — репарационный кредит, который будет обеспечен денежными средствами, связанными с российскими активами", — отметила она.

По информации Reuters, фон дер Ляен не раскрыла детали по структуре кредита или его размеру.

В то же время, она уточнила, что Украина сможет вернуть этот кредит только после получения выплат военных репараций от России.

Следует также напомнить, что страны G7 уже согласовали финансовую помощь Украине на сумму 50 миллиардов долларов, которая будет покрываться за счет доходов от примерно 300 миллиардов долларов замороженных российских активов.

"Мы поддерживаем Украину нашими промышленными возможностями, новой программой обеспечения военного превосходства и Альянсом дронов", — добавила фон дер Ляен.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения РФ Еврокомиссия сообщила, что доходы от замороженных активов будут направлены на восстановление инфраструктуры Украины.

Также сообщалось, что Германия открыто поддерживает идею использования замороженных российских активов, среди которых 210 миллиардов евро заблокированных в ЕС Центробанка РФ для помощи Украине.

